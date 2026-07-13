Rincari in arrivo su luce e gas? È il momento giusto per bloccare il prezzo con Octopus

Per evitare nuovi rincari in bolletta, nel corso dei prossimi mesi, è necessario puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. Si tratta di una questione di grande attualità: la ripresa del conflitto in Iran rischia, infatti, di far lievitare nuovamente i prezzi dell’energia.

In questo momento, quindi, è utile giocare d’anticipo e bloccare il prezzo di luce e gas per un lungo periodo di tempo. La soluzione giusta in tal senso arriva da Octopus Energy che permette di bloccare il costo dell’energia fino a 0,1243 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Octopus. Per completare l’attivazione della promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Queste informazioni sono disponibili nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: un’offerta contro i rincari

Scegliendo Octopus è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, ottenendo una protezione contro il rischio di nuovi aumenti per le bollette di luce e gas.

Il conflitto in Medio Oriente, infatti, potrebbe portare a un aumento del costo all’ingrosso dell’energia, con rincari per chi ha una tariffa indicizzata e per chi dovrà attivare un’offerta a prezzo fisso in futuro.

La soluzione proposta da Octopus è quella giusta. Il prezzo viene bloccato su quotazioni contenute (0,1243 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc) e anche il costo di commercializzazione, la quota fissa che caratterizza la bolletta, è ridotta (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto, compltando poi una veloce procedura di attivazione online.