Rincari in arrivo su luce e gas? È il momento giusto per bloccare il prezzo con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, andando a scegliere offerte in grado di garantire una protezione dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 13 lug 2026
Rincari in arrivo su luce e gas? È il momento giusto per bloccare il prezzo con Octopus
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Per evitare nuovi rincari in bolletta, nel corso dei prossimi mesi, è necessario puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. Si tratta di una questione di grande attualità: la ripresa del conflitto in Iran rischia, infatti, di far lievitare nuovamente i prezzi dell’energia.

In questo momento, quindi, è utile giocare d’anticipo e bloccare il prezzo di luce e gas per un lungo periodo di tempo. La soluzione giusta in tal senso arriva da Octopus Energy che permette di bloccare il costo dell’energia fino a 0,1243 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Octopus. Per completare l’attivazione della promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Queste informazioni sono disponibili nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore.

Attiva qui l’offerta di Octopus

offerta octopus

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: un’offerta contro i rincari

Scegliendo Octopus è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, ottenendo una protezione contro il rischio di nuovi aumenti per le bollette di luce e gas.

Il conflitto in Medio Oriente, infatti, potrebbe portare a un aumento del costo all’ingrosso dell’energia, con rincari per chi ha una tariffa indicizzata e per chi dovrà attivare un’offerta a prezzo fisso in futuro.

La soluzione proposta da Octopus è quella giusta. Il prezzo viene bloccato su quotazioni contenute (0,1243 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc) e anche il costo di commercializzazione, la quota fissa che caratterizza la bolletta, è ridotta (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto, compltando poi una veloce procedura di attivazione online.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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