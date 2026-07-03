Carta d'identità cartacea, proroga anche per SIM ed eSIM: da quanto serve la CIE

La carta d’identità cartacea non sparisce dalla vita quotidiana degli italiani il 3 agosto 2026, ma entra in una fase molto più stretta e piena di eccezioni. Per gli operatori di telefonia, la novità conta parecchio: attivare una SIM, chiedere una eSIM, cambiare intestatario, fare un subentro o aggiornare una linea fissa richiede sempre un’identificazione valida del cliente.

Dopo il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il vecchio documento cartaceo potrà ancora essere utilizzato, in Italia, per alcune operazioni, comprese quelle legate ai servizi telefonici, ma solo fino al 31 gennaio 2027. Dal giorno successivo, salvo nuove modifiche, gli operatori non potranno più considerarlo un documento utilizzabile per il riconoscimento del cliente.

La scadenza del 3 agosto 2026 nasce dal Regolamento (UE) 2019/1157, pensato per rafforzare la sicurezza delle carte d’identità dei cittadini europei e dei documenti di soggiorno. I documenti cartacei non offrono le garanzie richieste dai nuovi requisiti europei, non integrano un chip, non permettono verifiche elettroniche robuste e risultano più deboli contro falsificazioni, alterazioni e usi impropri. La transizione verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE) non è quindi solo una questione amministrativa; tocca direttamente le tematiche antifrode, l’identificazione a distanza, i contratti digitali e i servizi regolati.

Perché il 3 agosto 2026 resta una data spartiacque

Il Regolamento (UE) 2019/1157 ha fissato una linea netta: le carte d’identità che non rispettano determinati standard di sicurezza devono cessare di essere valide entro una data massima. Per i documenti cartacei italiani, la scadenza operativa è stata indicata nel 3 agosto 2026. Da quella data, la CI cartacea non vale più per l’espatrio, anche se sul documento compare una scadenza successiva. Chi deve viaggiare in un altro Paese dell’Unione Europea, quindi, deve usare una CIE valida per l’espatrio oppure il passaporto.

L’intervento italiano di fine giugno prova a gestire il passaggio amministrativo dentro i confini nazionali, evitando che milioni di rapporti già avviati o servizi essenziali si blocchino di colpo. Non cancella la scadenza europea, né restituisce alla carta cartacea una piena validità generale.

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno, contiene all’articolo 11 le disposizioni urgenti sull’efficacia del documento di identità e sul rilascio della CIE.

Il testo distingue due situazioni:

i rapporti contrattuali già stipulati entro il 3 agosto 2026;

già stipulati entro il 3 agosto 2026; alcuni usi interni ammessi in via temporanea fino al 31 gennaio 2027.

Cosa cambia per i contratti già firmati

Il primo punto è il più importante per chi ha già usato una carta d’identità cartacea per sottoscrivere un contratto.

Se il documento è servito per identificare le parti in un rapporto contrattuale pubblico o privato stipulato entro il 3 agosto 2026, la carta mantiene efficacia fino alla scadenza indicata al momento dell’emissione, ma solo ai fini di quel rapporto.

Se si prende l’esempio delle telecomunicazioni: chi ha attivato una linea mobile, una SIM dati, una linea fissa o un servizio convergente prima della scadenza europea usando la CI cartacea non è tenuto ad aggiornare automaticamente il documento nel profilo cliente. Il documento resta rilevante per quel contratto specifico oltre il 3 agosto 2026, fino alla naturale scadenza della vecchia CI.

La finestra transitoria fino al 31 gennaio 2027

Il decreto ammette che, “nelle more del rilascio della CIE“, la carta d’identità cartacea non scaduta possa ancora essere usata in Italia fino al 31 gennaio 2027 per “determinate finalità“.

Il testo richiama l’esercizio di diritti fondamentali, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, la consegna di posta e atti giudiziari, oltre a operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche e soggetti finanziari o postali.

Gli operatori di telefonia rientrano nello schema disegnato dal decreto-legge perché forniscono servizi regolati e devono identificare i clienti secondo obblighi specifici.

Per l’attivazione di una SIM, ad esempio, il venditore o il canale digitale deve raccogliere e verificare i dati dell’intestatario, associare il documento al contratto e conservare le informazioni richieste dalle procedure interne e dalla normativa applicabile. La CI cartacea, quindi, può ancora entrare nei processi di riconoscimento dopo il 3 agosto 2026, ma solo dentro la finestra transitoria nazionale.

Dal 1° febbraio 2027 lo scenario cambierà nuovamente: in assenza di un ulteriore intervento normativo, la carta d’identità cartacea non potrà più essere usata per intestarsi una nuova linea mobile o fissa, richiedere variazioni contrattuali, fare un cambio piano che richieda identificazione, gestire un subentro o completare operazioni in cui l’operatore deve accertare l’identità del cliente. A quel punto serviranno altri documenti validi: CIE, patente o passaporto, secondo le procedure accettate dal singolo operatore.

SIM, eSIM e identificazione online: perché la CIE è un vantaggio

La telefonia è uno dei settori in cui il documento d’identità non ha un ruolo puramente formale. Una SIM consente accesso alla rete, ricezione di codici OTP, apertura di account, recupero password, autenticazione bancaria e gestione di identità digitali. Per questa ragione, l’identificazione del cliente incide anche sulla prevenzione di frodi come SIM swap, intestazioni fittizie, attivazioni seriali e uso di documenti contraffatti.

La CIE carta integra un chip NFC conforme agli standard ICAO per i documenti elettronici, contiene dati anagrafici e biometrici protetti, supporta meccanismi crittografici e può funzionare come credenziale di accesso ai servizi online tramite CieID. Nei flussi digitali più maturi, l’utente può completare il riconoscimento avvicinando il documento allo smartphone, inserendo i codici richiesti e confermando l’identità senza passaggi manuali.

Per gli operatori mobili, questa differenza può ridurre tempi e rischi. Una scansione fotografica di un documento cartaceo richiede controlli visivi, confronto dei dati, verifica della leggibilità e gestione di errori frequenti: immagini sfocate, documenti usurati, timbri poco chiari, dati non uniformi.

Con la CIE, si può spostare una parte della verifica su canali digitali più affidabili, anche se l’esperienza finale dipende molto dall’app dell’operatore, dal supporto NFC del telefono e dalla qualità dell’integrazione.

Dopo la pubblicazione del decreto, alcuni operatori hanno iniziato ad aggiornare le proprie comunicazioni. Fastweb, Vodafone e ho. Mobile hanno già riportato comunicazioni in questa direzione sui rispettivi canali informativi e di assistenza.