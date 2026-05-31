iPhone 18 Pro: novità il vista per il comparto fotografico

I modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero introdurre una fotocamera principale con apertura variabile, una soluzione tecnica già diffusa su alcuni dispositivi Android ma mai adottata da Apple.

La novità non riguarda soltanto la qualità fotografica: secondo fonti della catena di fornitura, il costo del nuovo modulo ottico sarebbe sensibilmente superiore rispetto alle generazioni precedenti, alimentando i dubbi su un possibile aumento dei prezzi nel segmento premium. La convergenza di più fonti indipendenti, tra cui l’analista Ming-Chi Kuo, rende questa anticipazione tra le più credibili del ciclo 2026.

Come funziona l’apertura variabile e perché cambia tutto

A differenza dell’attuale sensore principale degli iPhone Pro, che mantiene un’apertura fissa pari a f/1.78, il nuovo sistema integrerebbe un meccanismo capace di modificare fisicamente il diaframma. Con un’apertura più ampia si ottengono prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione; chiudendo il diaframma si controlla invece l’esposizione in ambienti luminosi e si aumenta la profondità di campo.

Si tratta di un comportamento tipico delle fotocamere tradizionali e delle mirrorless, mentre negli smartphone la gestione dell’esposizione avviene quasi sempre tramite software. Integrare un sistema meccanico di questo tipo in uno chassis ultrasottile rappresenta una sfida ingegneristica concreta, che spiega almeno in parte i costi più elevati del componente. Secondo le informazioni emerse, aziende come Sunny Optical sarebbero coinvolte nella produzione della componentistica necessaria.

Quanto costerà il nuovo modulo e che effetto avrà sul prezzo finale?

L’analista Ming-Chi Kuo stima un incremento dei costi del modulo ottico pari a circa il 50% rispetto all’attuale gruppo lenti dei modelli Pro.

La ragione è legata alla complessità meccanica: elementi mobili estremamente precisi, attuatori miniaturizzati e tolleranze produttive molto più rigide rispetto a una lente con apertura fissa richiedono lavorazioni più costose e filiere più specializzate.

Quanto questo aumento si trasferirà sul prezzo finale è ancora incerto. Apple potrebbe decidere di assorbire parte della spesa, considerati i margini elevati dei modelli Pro. Tuttavia il comparto hardware degli iPhone 18 Pro potrebbe includere ulteriori aggiornamenti onerosi: il chip A20 Pro a 2 nanometri, più memoria RAM, un possibile Face ID sotto il display e ulteriori miglioramenti fotografici. L’accumulo di innovazioni potrebbe esercitare una pressione significativa sul listino.

Quali vantaggi concreti per chi fotografa con iPhone

Sul piano pratico, l’apertura variabile permetterebbe un controllo ottico diretto che oggi non esiste sugli iPhone.

Gli attuali modelli Pro simulano la sfocatura dei ritratti tramite algoritmi computazionali; un diaframma fisicamente regolabile consentirebbe invece sfocature più naturali, una separazione più credibile tra soggetto e sfondo e risultati più coerenti nelle scene complesse.

Anche la gestione della luce estrema trarrebbe beneficio: ridurre l’apertura in presenza di forte luminosità aiuta a evitare sovraesposizioni e a preservare i dettagli nelle alte luci. Restano per ora nel campo delle anticipazioni anche altri aggiornamenti fotografici pluriennali, tra cui sensori più grandi e teleobiettivi periscopici ad alta risoluzione. La fotocamera, ancora una volta, si conferma il principale elemento differenziante della gamma Pro.