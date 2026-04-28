iPhone non si riaccende dopo batteria scarica: bug diffuso

Quando un iPhone non si accende più o sembra completamente spento, la tentazione è quella di portarlo subito in assistenza.

Prima di farlo, vale la pena seguire una sequenza di verifiche che, nella maggior parte dei casi, risolve il problema senza bisogno di intervento tecnico.

Nello specifico, di recente si stanno registrando diversi fenomeni relativi a un bug. Una volta che un iPhone è scarico e si collega il cavo di ricarica USB-C, questo dovrebbe riattivarsi immediatamente. Eppure a volte non succede nulla, visto che sul display non appare nessun indicatore di batteria in carica sullo schermo.

Le cause più comuni vanno da una semplice batteria scarica a blocchi software temporanei, situazioni che si affrontano in pochi minuti con gli strumenti giusti.

iPhone non si riaccende: le prime verifiche da fare

Il primo passaggio è collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione usando un cavo certificato Lightning o USB-C, a seconda del modello.

Un iPhone completamente scarico può impiegare anche dieci minuti prima di mostrare qualsiasi segnale sullo schermo, quindi è importante attendere prima di trarre conclusioni. Se dopo una ventina di minuti di ricarica il display rimane nero, il problema potrebbe essere il cavo o l’alimentatore: testarli su un altro dispositivo è il modo più rapido per escluderli.

Se la ricarica non produce risultati, il passaggio successivo è il riavvio forzato, una procedura che non cancella dati e risolve la maggior parte dei blocchi software temporanei. Su iPhone 8 e modelli successivi la sequenza per avviare la procedura è: premere e rilasciare rapidamente il tasto volume su, premere e rilasciare rapidamente il tasto volume giù, poi tenere premuto il tasto laterale fino alla comparsa del logo Apple.

Recovery mode: quando e come usarla

Se il riavvio forzato non sortisce effetti, il passo successivo è collegare l’iPhone a un Mac o PC e avviare la recovery mode. Su Mac si usa il Finder, su Windows iTunes.

La procedura prevede di eseguire la stessa sequenza del riavvio forzato mentre il dispositivo è collegato al computer, tenendo poi premuto il tasto laterale fino alla comparsa della schermata con il cavo e il logo del computer. Da qui è possibile scegliere tra aggiornare il sistema operativo, che mantiene i dati, oppure ripristinarlo completamente. L’aggiornamento è sempre la prima opzione da tentare.

È utile osservare anche i segnali che il dispositivo emette durante questi tentativi: vibrazioni, suoni di notifica o la comparsa momentanea di icone indicano che l’iPhone è tecnicamente acceso ma ha un problema di display o di interfaccia, non necessariamente hardware.

Quando il problema è hardware e come comportarsi

Se nessuna delle procedure descritte produce risultati, è probabile che il guasto riguardi un componente fisico: la batteria, il circuito di alimentazione o il display stesso.

In questo caso l’intervento fai-da-te non è consigliato, perché può aggravare i danni e invalidare eventuali garanzie residue. La soluzione corretta è rivolgersi a un Apple Store o a un centro di assistenza autorizzato, dove è possibile ottenere una diagnosi precisa e un preventivo prima di procedere con qualsiasi riparazione.

Per ridurre la probabilità che si ripresentino situazioni simili, è utile mantenere iOS aggiornato, evitare scariche complete frequenti e usare esclusivamente accessori certificati MFi.