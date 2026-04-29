Display Liquid Glass di Apple: qualcuno ha già copiato il nuovo design

Il mondo del design mobile sta attraversando una fase di trasformazione visiva profonda.

Apple ha introdotto un nuovo linguaggio estetico, il cosiddetto Liquid Glass, che sta ridefinendo le aspettative sulle interfacce degli smartphone. La velocità con cui questa idea si sta diffondendo tra i produttori concorrenti dice molto su quanto il design sia diventato un fattore competitivo centrale, non più secondario rispetto alle specifiche hardware.

A differenza di quanto il nome potrebbe suggerire, il Liquid Glass non è un nuovo materiale fisico applicato allo schermo. Si tratta di un approccio grafico avanzato che combina trasparenze dinamiche, riflessi e animazioni fluide per restituire l’impressione visiva di un vetro in movimento.

L’effetto è ottenuto tramite rendering in tempo reale, con un carico significativo sulla GPU del dispositivo: questo significa che non tutti gli smartphone sono in grado di supportarlo in modo ottimale, e che hardware e software devono lavorare in stretta sinergia.

Perché un concorrente Android l’ha già replicato

La notizia che un produttore Android abbia già presentato una soluzione visivamente analoga al Liquid Glass non sorprende chi segue da vicino l’industria mobile.

I cicli di imitazione si sono accorciati enormemente negli ultimi anni: un’innovazione introdotta da Apple viene osservata, analizzata e reinterpretata nel giro di mesi, non di anni. Questo non è necessariamente un segnale negativo: la competizione accelera il miglioramento e porta queste tecnologie a un pubblico più ampio, su dispositivi di diverse fasce di prezzo.

Nello specifico parliamo di OPPO: il noto marchio asiatico sembra infatti essere in procinto di implementare un display simile sul suo prossimo smartphone di punta. Alcune voci di corridoio parlano di un display con bordi curvi appena percettibili e uno schermo che sembra quasi “fluttuare” sopra il telefono. Tutte descrizioni che riportano a quanto proposto dal Liquid Glass di Apple-

Liquid glass: cosa significa l’implementazione per gli utenti?

Dal punto di vista dell’utente finale, un’interfaccia più dinamica e visivamente curata può rendere l’interazione quotidiana più piacevole. Tuttavia, il rischio concreto è che un eccesso di effetti grafici comprometta la leggibilità degli elementi sullo schermo o rallenti le operazioni di base su dispositivi meno potenti.

I produttori dovranno trovare un equilibrio tra impatto estetico e funzionalità: un’interfaccia bella ma lenta o difficile da leggere è controproducente. Anche gli sviluppatori di app si troveranno a dover aggiornare le proprie interfacce per integrarsi in modo coerente con questi nuovi standard visivi, con un impatto sui tempi di sviluppo e sui requisiti minimi di sistema.

Se il trend dovesse consolidarsi, il Liquid Glass potrebbe diventare un riferimento visivo diffuso nei principali sistemi operativi mobili nei prossimi anni. La direzione sembra tracciata: il design visivo non è più un dettaglio, ma una componente strutturale del prodotto.