UE chiede a Google di aprire l'AI su Android: scontro acceso

La gestione delle funzionalità di intelligenza artificiale su Android entra in una fase delicata: la Commissione Europea ha concluso una prima analisi tecnica chiedendo a Google di ridurre i vantaggi riservati a Gemini, il suo assistente AI. Il tema sotto la lente delle autorità europee riguarda il controllo delle funzionalità avanzate del sistema operativo e l’accesso ai dati locali, elementi che incidono direttamente sull’esperienza utente e sulla concorrenza tra i fornitori di soluzioni AI.

L’intervento si inserisce in un percorso regolatorio avviato da tempo: con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) nel 2024, l’Unione Europea ha classificato Google tra i cosiddetti gatekeeper, imponendo obblighi stringenti su interoperabilità e apertura delle piattaforme.

Android domina il mercato mobile globale con una quota superiore al 70%: qualsiasi modifica alle sue dinamiche interne ha quindi effetti immediati su sviluppatori, produttori e utenti. L’introduzione di Gemini come assistente AI integrato a livello di sistema ha consolidato ulteriormente il controllo di Google, con un’integrazione che è ora oggetto di scrutinio.

Gemini e il vantaggio a livello di sistema

Gemini non è una semplice applicazione: gode di accessi privilegiati all’interno del sistema Android, sfruttando API interne e permessi non disponibili per le app di terze parti.

Si tratta di un assetto complessivo che consente all’assistente di interagire direttamente con componenti chiave come il client email predefinito, la gestione delle notifiche e la condivisione dei contenuti. Operazioni come inviare un messaggio o suggerire azioni contestuali si basano su un accesso profondo ai dati locali e allo stato del dispositivo.

Le alternative, come ChatGPT o Grok, pur installabili liberamente, restano confinate in un perimetro più limitato: non possono attivarsi tramite comandi globali, né accedere allo stesso livello di informazioni.

Le richieste dell’Unione Europea

La Commissione Europea punta a riequilibrare la situazione introducendo obblighi tecnici precisi: al centro delle richieste emerge il concetto di interoperabilità, intesa come possibilità per servizi AI diversi di operare con pari accesso alle risorse del sistema.

Tra le misure ipotizzate rientra l’apertura dei meccanismi di attivazione globale: assistenti di terze parti dovrebbero poter essere richiamati tramite hotword (pronunciando una parola o una frase “magica”) o pulsanti fisici, replicando il comportamento attuale di Gemini.

Un altro aspetto riguarda l’accesso al contenuto dello schermo: le AI concorrenti dovrebbero essere in grado di analizzare il contenuto visualizzato per offrire suggerimenti in tempo reale. Si tratta di modifiche profonde, perché implicano la revisione delle politiche sui permessi e la creazione di nuove interfacce di sistema.

La Commissione ha inoltre suggerito l’introduzione di API dedicate che permettano agli sviluppatori di integrare modelli AI con funzionalità avanzate.

Modelli locali e accesso all’hardware

Una parte rilevante delle funzionalità di Gemini si basa sull’esecuzione di modelli direttamente sul dispositivo. L’uso di modelli locali riduce la latenza e migliora la privacy, ma richiede accesso a risorse hardware specifiche come GPU, NPU e memoria condivisa.

Le autorità europee chiedono che le risorse hardware disponibili su Android diventino disponibili anche agli altri sviluppatori: un assistente AI alternativo dovrebbe poter eseguire modelli locali con la stessa efficienza di Gemini, sfruttando gli acceleratori hardware presenti nei dispositivi moderni.

Anche in questo caso, le sfide tecniche non sono banali: in termini di gestione dei permessi a basso livello, sicurezza dei dati e isolamento dei processi. Tutti aspetti che devono essere riprogettati per evitare abusi o comunque l’estensione della superficie d’attacco.

Le obiezioni di Google tra sicurezza e costi

Google contesta le “prescrizioni” europee sostenendo che l’obbligo di apertura potrebbe compromettere sicurezza e privacy. L’accesso ai componenti più “delicati” del sistema, secondo l’azienda di Mountain View, aumenterebbe la superficie di attacco e renderebbe più complesso il controllo dei permessi.

Un altro punto critico riguarda i costi: implementare nuove API, documentazione e supporto tecnico richiede investimenti significativi.

L’azienda teme inoltre una perdita di controllo sull’esperienza utente, che oggi rappresenta uno degli elementi distintivi della piattaforma Android.

Tempistiche e possibili sviluppi

Il procedimento avviato dalla Commissione segue una programmazione precisa: la fase di consultazione si conclude a metà maggio, mentre la decisione finale è attesa entro il 27 luglio 2026. In caso di mancato adeguamento, il DMA prevede sanzioni fino al 10% del fatturato globale annuo.

In ogni caso è fuori discussione che le eventuali modifiche possano essere introdotte in tempi brevi: l’apertura delle funzionalità AI richiede interventi profondi sull’architettura di Android, con tempi di sviluppo e test inevitabilmente lunghi. Resta inoltre da capire se le nuove regole saranno applicate solo in Europa o se influenzeranno la piattaforma del robottino verde a livello globale.

Servizi predefiniti e integrazione profonda: come il sistema guida le scelte

I sistemi operativi hanno sempre esercitato un’influenza significativa attraverso i servizi preinstallati e le integrazioni profonde. Traslato sull’intelligenza artificiale, il fenomeno assume un peso importante: un assistente integrato può accedere a informazioni personali, interpretare ciò che appare sullo schermo e agire in modo proattivo. Se queste capacità restano esclusive, anche in presenza di alternative valide, la scelta dell’utente risulta orientata. Da qui nasce l’insistenza dei regolatori sull’apertura delle interfacce: senza un accesso paritario alle funzioni chiave, la competizione rischia di restare solo teorica.

Due, tuttavia, sono le visioni contrapposte e le valutazioni in merito alle decisioni della Commissione.

Da un lato, c’è chi sostiene come l’intervento europeo sia “benefico“: senza regole, un assistente come Gemini potrebbe diventare l’unico realmente utilizzabile, non per qualità ma per via di un “accesso privilegiato” accordato di default da Android.

Dall’altro lato, c’è chi invece teme che un’apertura forzata possa tradursi in una standardizzazione al ribasso o in scelte progettuali più conservative, soprattutto quando entrano in gioco permessi sensibili come lettura dello schermo, accesso ai messaggi o controllo delle app.

L’accesso alle stesse API non garantisce automaticamente risultati equivalenti: Gemini beneficia di una conoscenza profonda dell’architettura Android e di ottimizzazioni difficili da replicare.