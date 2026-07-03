Micron sigla partnership con Claude di Anthropic per progettare memorie AI più efficienti

Micron e Anthropic hanno annunciato negli scorsi giorni un accordo strategico che lega il produttore di memorie allo sviluppatore di Claude su più fronti contemporaneamente.

La collaborazione comprende la co-progettazione di architetture di memoria e storage ottimizzate per i carichi di lavoro AI, un accordo di fornitura pluriennale che copre HBM, DRAM e SSD destinati ai data center di Anthropic, l’adozione interna di Claude nei processi ingegneristici di Micron e un investimento strategico di Micron nel round di finanziamento di Anthropic. Con questa mossa, tutti e tre i principali fornitori mondiali di HBM, insieme a Samsung e SK Hynix, risultano ora legati all’infrastruttura di Anthropic.

Claude nella progettazione delle memorie

Il modello Claude viene impiegato per analizzare i vincoli di progettazione e ottimizzare le scelte ingegneristiche legate a HBM DRAM e SSD. Nel caso della memoria ad alta banda, il problema principale riguarda la densità dei dati e la gestione termica: ogni stack HBM combina più die impilati verticalmente e collegati tramite interposer in silicio tramite tecniche TSV, una struttura che aumenta la larghezza di banda ma introduce limiti legati al calore e alla complessità produttiva.

Come ha dichiarato Tom Brown, co-fondatore e chief compute officer di Anthropic, la strategia di calcolo dell’azienda dipende dal corretto funzionamento di ogni livello dello stack, con memoria e storage centrali per addestrare e servire Claude in modo efficiente. Claude non sostituisce gli strumenti EDA tradizionali, ma li affianca nella fase di esplorazione progettuale, dove le variabili da valutare sono numerose.

Un accordo su più livelli

A differenza di una semplice partnership tecnica, l’intesa risponde anche a un’esigenza molto concreta di Micron, che ha già venduto l’intera produzione di HBM prevista per il 2026.

Per Anthropic, invece, garantirsi una fornitura pluriennale di memoria significa ridurre uno dei principali colli di bottiglia nell’addestramento e nell’esecuzione dei modelli AI, sempre più vincolati dalla larghezza di banda della memoria piuttosto che dalla sola potenza di calcolo.

Le due aziende non hanno invece affrontato direttamente il tema del computational storage, ovvero l’integrazione di capacità di calcolo direttamente nei dispositivi di archiviazione per ridurre il traffico verso CPU e GPU. NVIDIA si muove già in questa direzione con la sua piattaforma Inference Context Memory Storage, presentata al CES 2026.

Per il momento, l’uso di Claude in casa Micron riguarda soltanto il processo di progettazione dei componenti, non l’esecuzione di calcolo all’interno delle memorie stesse, anche se la convergenza tra le due aree potrebbe approfondirsi negli anni a venire.