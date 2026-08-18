Intel Nova Lake: il nuovo core debutterà prima sui PC desktop

I chip Intel Nova Lake non rappresentano soltanto la generazione chiamata a succedere ad Arrow Lake sui PC desktop. Dalle parole di Robert Hallock, vicepresidente Intel, emerge un’indicazione ben più interessante sul piano tecnico: la società intende portare una nuova architettura di core prima sui desktop e soltanto in seguito, eventualmente in una forma adattata, nel settore server. Una scelta che acquista peso proprio mentre AMD percorre la strada opposta con Zen 6, introdotta a luglio 2026 sui processori EPYC 9006 “Venice” destinati ai data center.

Per oltre un decennio AMD aveva abituato il mercato a vedere le nuove generazioni Zen arrivare prima, o quanto meno molto rapidamente, sui prodotti client. Con Venice la società ha privilegiato invece i server: i nuovi EPYC 9006 utilizzano core Zen 6 e Zen 6c, arrivano fino a 256 core e 512 thread e supportano configurazioni di memoria fino a 16 canali, oltre a PCI Express 6.0. Intel, mentre la domanda di capacità di calcolo per l’AI spinge i produttori di chip verso i data center, vuole mandare un messaggio agli utenti desktop.

Intel Nova Lake è un’architettura desktop-first

Senza annunciare modelli, frequenze o configurazioni definitive, Hallock ha anticipato che Intel dispone di un nuovo core che debutterà prima sui desktop e aggiunge – rivolgendosi agli appassionati – che spera “facciano i conti“. Il riferimento implicito ad AMD è difficile da ignorare, soprattutto perché Hallock ha lavorato per 12 anni proprio nella società di Sunnyvale prima di entrare in Intel nel 2023.

Attenzione però a non leggere la dichiarazione di Hallock come un cambio di priorità generale per Intel.

La società sta concentrando una parte enorme degli investimenti su data center, infrastrutture AI, acceleratori e piattaforme server, cioè proprio sui mercati nei quali oggi si gioca una quota crescente del valore dell’industria dei semiconduttori. Il fatto che il nuovo core associato a Nova Lake debutti prima sui desktop indica piuttosto una scelta relativa alla sequenza di introduzione della microarchitettura: non significa che il client diventi improvvisamente più importante del business server o dell’AI.

Intel vuole evidentemente utilizzare il desktop come primo banco di prova commerciale per una nuova generazione di core, probabilmente perché proprio qui deve recuperare terreno dopo il debutto poco convincente di Arrow Lake nel gaming e in alcuni carichi sensibili alla latenza. Sembra proprio un tentativo di ridare forza a una fascia nella quale AMD ha costruito negli ultimi anni un vantaggio tecnico e commerciale.

Nova Lake diventa il rilancio del desktop Intel

Intel parlava pubblicamente dell’importanza di Nova Lake già nel luglio 2025. Il CEO Lip-Bu Tan indicava Panther Lake come priorità per il settore notebook, ma aggiungeva che Nova Lake avrebbe dovuto colmare il divario accumulato nella fascia desktop di fascia alta.

Panther Lake, commercializzato come Core Ultra Series 3 e costruito attorno al processo Intel 18A, rappresenta soprattutto la proposta mobile; Nova Lake assume invece un ruolo molto più importante per workstation personali, PC gaming e sistemi enthusiast.

L’affermazione di Hallock aggiunge ora un tassello che in precedenza mancava: Intel vuole utilizzare il debutto di Nova Lake anche per introdurre una nuova generazione di core CPU. Il nome dell’architettura non è stato confermato ufficialmente: diverse indiscrezioni indicano Coyote Cove per i futuri P-core e Arctic Wolf per gli E-core, ma conviene mantenere netta la distinzione tra ciò che Intel ha dichiarato e ciò che proviene da leak e roadmap non ufficiali.

Un core pensato anzitutto per il desktop deve confrontarsi con frequenze elevate, latenza della memoria, prestazioni per thread, comportamento nei giochi e capacità di sostenere carichi molto diversi tra loro. Un processore server deve invece bilanciare densità, throughput, consumi, memoria, I/O, virtualizzazione e funzionamento continuo su scala molto maggiore.

Le indiscrezioni sui 52 core vanno trattate con cautela

Attorno a Nova Lake circolano ormai informazioni molto dettagliate, ma non tutte hanno lo stesso livello di affidabilità. Alcune roadmap non ufficiali descrivono una variante desktop estrema con 52 core: 16 P-core, 32 E-core e 4 core a basso consumo. Altre configurazioni ipotizzate scendono a 28, 16 oppure 8 core complessivi, con un debutto scaglionato nel corso del 2027.

Le stesse indiscrezioni parlano di socket LGA1954, memoria DDR5 più veloce, un numero maggiore di linee PCIe 5.0, grafica integrata Xe3 e una nuova NPU. Sono indicazioni plausibili e coerenti con l’evoluzione della piattaforma, ma Intel non ha ancora trasformato questi dati in specifiche ufficiali del prodotto finale.

Il presunto nome Core Ultra Series 400 è anch’esso ancora una mera indiscrezione: Intel potrebbe conservarlo, modificarlo oppure distribuire Nova Lake sotto una segmentazione commerciale diversa.

Il desktop torna ad avere un team dedicato in Intel

C’è un’altra informazione condivisa pubblicamente da Hallock che vale la pena registrare. Intel avrebbe assegnato al settore enthusiast una struttura più autonoma, con persone, budget e responsabilità dedicate. È un dettaglio fondamentale perché per parecchio tempo il desktop ad alte prestazioni ha condiviso risorse con attività considerate più importanti in termini di volume.

Hallock sostiene che Intel abbia CPU desktop pianificate fino al 2030 e parla di una sequenza ravvicinata di prodotti specificamente destinati a gamer e appassionati.

Non significa che esistano già processori fisicamente pronti, almeno sulla carta, da qui a 4 anni: una programmazione pluriennale comprende tuttavia architetture, finestre temporali, obiettivi prestazionali e segmentazione commerciale.

Il confronto con AMD non si vincerà semplicemente aumentando il numero di core. Ryzen ha costruito una posizione molto forte nel gaming anche grazie alle varianti con 3D V-Cache, capaci di ridurre la pressione sulla memoria principale e migliorare sensibilmente le prestazioni nei carichi sensibili alla latenza. Intel dovrà rispondere sul terreno dell’IPC, delle frequenze, della cache, delle latenze interne e del rapporto tra prestazioni e consumo.

Se le indiscrezioni sul nuovo socket dovessero trovare conferma, chi passa da Arrow Lake a Nova Lake dovrebbe cambiare ancora scheda madre. Per gli appassionati non è un dettaglio: AMD ha costruito una parte della forza commerciale di AM5 anche sulla possibilità di mantenere la piattaforma per più generazioni di CPU.

È qui che la frase di Hallock sull’invito a “fare i conti” diventa interessante. Probabilmente l’ex AMD ritiene che i chip Nova Lake possano vincere sul piano del rapporto qualità-prezzo, distinguendosi sia per prestazioni che per consumo per watt. Vedremo.

L’immagine in apertura è creata con un modello generativo (AI).