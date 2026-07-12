Meta ha annunciato Vistara, un chip che ricicla vecchie memorie DDR4

Meta ha presentato Vistara, un chip proprietario pensato per riutilizzare moduli DDR4 provenienti da server dismessi e collegarli a nuove piattaforme DDR5-only tramite CXL. La scelta nasce dall’aumento dei costi della memoria nei data center AI e dal fatto che, nei grandi ambienti cloud, la capacità RAM è spesso il vero collo di bottiglia più della potenza di calcolo.

Secondo le informazioni rese pubbliche da Meta, una quota rilevante dei suoi server general-purpose è limitata dalla memoria disponibile, mentre molti moduli DDR4 restano perfettamente utilizzabili anche dopo il ritiro delle macchine che li ospitavano. Vistara nasce per trasformare quel surplus in capacità effettiva, evitando acquisti aggiuntivi e riducendo gli sprechi.

L’idea è semplice: la vita utile della DRAM è spesso più lunga di quella del server, quindi il riuso diventa economicamente sensato. Meta punta così a contenere la spesa legata all’espansione dell’infrastruttura AI, un tema sempre più pesante per i grandi operatori che devono scalare rapidamente.

Come funziona Vistara

Vistara è descritto come un ASIC CXL 2.0 Type-3 che collega i moduli DDR4 al processore host attraverso un’interfaccia PCIe Gen5 x16. In pratica, il chip agisce da ponte tra memoria legacy e server moderni, facendo apparire la DDR4 come memoria espandibile anziché come componente incompatibile con le nuove piattaforme.

Ogni chip integra due canali DDR4 indipendenti da 72 bit e può arrivare, in teoria, fino a 256 GB per unità usando DIMM da 64 GB. Nelle configurazioni MemServer descritte nei materiali pubblici, Meta combina memoria locale DDR5-6400 con DDR4-2400 collegata via CXL per ottenere fino a 1 TB per nodo.

Impatto sui data center

Il vantaggio principale non è un salto prestazionale assoluto, ma un miglior equilibrio tra costo e capacità. In alcuni carichi di lavoro interni, Meta indica una riduzione fino al 25% del numero di server necessari, proprio perché la memoria aggiuntiva consente di consolidare meglio i workload.

Esiste però un compromesso tecnico: la memoria CXL-attached è più lenta e introduce latenza superiore rispetto alla RAM collegata direttamente alla CPU. Per questo Meta affida al sistema operativo la gestione del tiering, spostando le pagine più calde nella DDR5 locale e lasciando in DDR4 quelle meno usate.

Un segnale per il settore

Per ora Vistara resta una tecnologia interna a Meta, senza annunci di commercializzazione. Il progetto mostra però una direzione chiara: nei data center AI, anche il riuso intelligente della memoria può diventare una leva strategica quanto l’acquisto di nuove GPU.

L’adozione di CXL rende più flessibile l’architettura dei server e apre la strada a modelli in cui memoria, acceleratori e capacità disponibile possono essere riassegnati con maggiore dinamismo. In un mercato dove costi e disponibilità dei componenti restano sotto pressione, soluzioni di questo tipo potrebbero diventare sempre più rilevanti.