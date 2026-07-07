Meta presenta Watermelon, l'algoritmo che accelera le reti AI

Meta prosegue gli investimenti nell’infrastruttura dei data center introducendo Watermelon, un algoritmo progettato per migliorare la distribuzione del traffico nelle reti utilizzate per l’Intelligenza Artificiale.

La crescita dei modelli e dei cluster di calcolo ha reso sempre più evidente un limite strutturale: la rete interna può diventare un collo di bottiglia anche in presenza di hardware molto potente. In questo scenario, l’ottimizzazione del flusso dei dati assume un ruolo centrale per mantenere alte le prestazioni complessive. Watermelon nasce proprio con questo obiettivo, intervenendo su uno degli aspetti meno visibili ma più critici dell’infrastruttura AI moderna.

Il problema del traffico nei data center

L’addestramento dei modelli linguistici richiede migliaia di GPU che lavorano in parallelo, scambiando continuamente grandi volumi di dati. Operazioni come la sincronizzazione dei parametri generano un traffico intenso e costante, che può portare a una distribuzione non uniforme del carico sulla rete.

Gli algoritmi tradizionali, spesso basati su funzioni di hashing statiche, non riescono a sfruttare in modo efficiente tutti i percorsi disponibili. Il risultato è che alcuni collegamenti vengono saturati mentre altri restano poco utilizzati, causando congestione, aumento della latenza e rallentamenti nelle operazioni distribuite.

Come funziona Watermelon

Watermelon introduce un approccio dinamico che tiene conto dello stato della rete nel momento in cui assegna i percorsi ai flussi di dati. Invece di affidarsi esclusivamente a criteri deterministici, l’algoritmo valuta come il traffico è distribuito per evitare che più flussi si concentrino sugli stessi link.

Questo metodo consente di mantenere un utilizzo più uniforme della capacità disponibile, riducendo la probabilità di congestione. Secondo Meta, il sistema riesce a migliorare il bilanciamento senza aumentare significativamente la complessità operativa, rendendolo adatto anche a infrastrutture su larga scala.

I test condivisi indicano un miglior utilizzo della banda e una riduzione dei tempi morti durante le operazioni di sincronizzazione tra GPU. Nei grandi cluster, anche piccoli miglioramenti nella latenza possono tradursi in un’accelerazione significativa dell’addestramento, aumentando l’efficienza complessiva.

Meta ha inoltre scelto di rendere Watermelon open source, permettendo ad altre organizzazioni di adottarlo e adattarlo alle proprie infrastrutture. Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia che punta a favorire standard condivisi e a migliorare le prestazioni dei data center senza dover necessariamente aumentare le risorse hardware disponibili.