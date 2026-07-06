GitHub Copilot dice addio a due modelli Gemini: cosa cambia?

GitHub ha annunciato che, a partire dal 31 luglio 2026, GitHub Copilot smetterà di supportare i modelli Gemini 2.5 Pro e Gemini 3 Flash di Google, sostituendoli con Gemini 3.1 Pro e Gemini 3.5 Flash.

La modifica riguarda tutte le principali esperienze Copilot, incluse Copilot Chat, editing inline e modalità ask, oltre al completamento automatico del codice. La rimozione dei due modelli non comporta la fine delle funzionalità di Copilot, ma un aggiornamento della base tecnologica sottostante, in linea con una strategia di revisione continua di prestazioni, costi e compatibilità dei modelli AI integrati negli strumenti di sviluppo quotidiani.

Questo tipo di transizione, sempre più frequente nel settore, riflette la necessità delle piattaforme di offrire risposte più coerenti agli sviluppatori mantenendo però la libertà di scelta tra più modelli disponibili.

Cosa cambia per gli utenti

Gemini 3.1 Pro e Gemini 3.5 Flash sono già stati integrati in altre superfici di Copilot, come la CLI, il cloud agent e l’app Copilot, a partire da inizio giugno 2026, quindi la transizione non è del tutto inedita.

Gli amministratori di organizzazioni business ed enterprise devono però attivare manualmente le policy relative ai nuovi modelli Gemini affinché diventino visibili nel selettore su VS Code e su github.com, un passaggio che richiede attenzione per evitare interruzioni operative. Questo aggiornamento si inserisce in una serie più ampia di cambiamenti: già a marzo 2026 GitHub aveva deprecato Gemini 3 Pro e alcuni modelli GPT-5.1, sostituendoli rispettivamente con Gemini 3.1 Pro e GPT-5.4, seguendo lo stesso schema di annuncio anticipato e alternativa suggerita.

La cadenza di questi cambiamenti suggerisce che le aziende dovrebbero pianificare revisioni periodiche delle proprie configurazioni Copilot, piuttosto che considerarle impostazioni definitive.

La rotazione dei modelli AI in Copilot non è un evento isolato ma una prassi ormai ricorrente nel ciclo di vita della piattaforma: a ottobre 2025 erano già stati rimossi otto modelli tra le famiglie Claude, GPT e Gemini per semplificare il catalogo disponibile agli utenti. A maggio 2026 GitHub aveva inoltre limitato la selezione dei modelli su Copilot Chat via web, rimuovendo tutti i modelli Gemini da quella superficie specifica per garantire risposte più coerenti e di qualità più elevata.