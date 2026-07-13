Le regole europee potrebbero rivoluzionare le prossime Apple Pencil

Apple starebbe davvero lavorando a una revisione della gamma Apple Pencil, con due nuovi modelli previsti insieme ai futuri iPad e una possibile attenzione inedita alla riparabilità. Le indiscrezioni più recenti collegano il progetto anche alle norme europee sul diritto alla riparazione, che spingono verso batterie più facilmente sostituibili.

Apple potrebbe preparare una revisione della gamma Apple Pencil con un obiettivo che, fino a poco tempo fa, sembrava secondario rispetto al design: rendere più semplice la manutenzione interna. Le indiscrezioni parlano di due nuovi modelli in sviluppo, uno basato sulla versione USB-C e uno destinato a raccogliere l’eredità della Apple Pencil Pro, con il debutto atteso insieme ai prossimi iPad nel 2027. Se confermato, il progetto segnerebbe un cambio di passo importante per un accessorio finora ottimizzato soprattutto per compattezza e integrazione.

Apple Pencil e UE: questione riparabilità

La strategia di Apple sarebbe coerente con il consueto aggiornamento coordinato tra iPad e accessori, così da mantenere piena compatibilità tra le nuove generazioni di prodotti. Per ora non risultano dettagli ufficiali sulle funzioni aggiuntive, ma le fonti citate dai media parlano soprattutto di un intervento sull’architettura interna, più che sull’esperienza d’uso esterna.

Il punto più interessante riguarda la batteria, che potrebbe diventare finalmente più facile da sostituire. Finora le Apple Pencil hanno sempre adottato batterie integrate e un assemblaggio molto compatto, con adesivi e componenti difficili da rimuovere senza danneggiare il dispositivo, motivo per cui iFixit ha assegnato valutazioni molto basse alla riparabilità delle varie versioni. Una soluzione più aperta alla manutenzione allungherebbe la vita utile della penna e ridurrebbe il bisogno di sostituire l’intero accessorio quando l’autonomia si degrada.

Effetto norme UE

Le nuove regole europee sul diritto alla riparazione stanno entrando in vigore proprio in questa fase e impongono requisiti più severi su ricambi, riparabilità e accesso alle informazioni di assistenza.

La direttiva europea è stata adottata nel 2024, entrerà pienamente in applicazione dal 31 luglio 2026 e mira a favorire la riparazione a condizioni ragionevoli, anche attraverso accesso ai ricambi e ostacoli minori all’intervento tecnico. In questo quadro, una Apple Pencil più semplice da mantenere sarebbe perfettamente in linea con la direzione normativa europea e con l’attenzione crescente alla sostenibilità dei dispositivi elettronici.