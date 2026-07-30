Polar: il nuovo AI browser va oltre la semplice automazione

Il concetto di browser come semplice strumento di navigazione sta cambiando rapidamente, spinto dall’integrazione sempre più profonda dell’Intelligenza Artificiale nei flussi di lavoro digitali.

In questo contesto si inserisce Polar, progetto fondato da Kevin Jiang, ex ingegnere di Perplexity, che punta a trasformare il browser in un vero ambiente operativo automatizzato. L’idea nasce da un presupposto concreto: gran parte delle attività professionali si svolge già online, tra piattaforme SaaS, CRM e strumenti di produttività.

Polar ha già attirato l’interesse degli investitori, raccogliendo 5,7 milioni di dollari in fase seed, e si propone come alternativa evoluta rispetto ai browser AI attualmente disponibili.

Con Polar Agenti AI operativi dentro il browser

Il cuore di Polar è un agente intelligente progettato per interagire direttamente con le pagine web, replicando il comportamento umano. A differenza delle soluzioni basate su API, spesso limitate o assenti, questo sistema utilizza l’interfaccia dei siti come farebbe un utente reale: apre pagine, clicca pulsanti, compila moduli e naviga tra contenuti diversi.

Questo approccio consente di automatizzare processi complessi senza sviluppare integrazioni dedicate. In pratica, l’utente assegna un compito e l’agente lo esegue sfruttando sessioni già attive e credenziali disponibili. È un cambio di paradigma importante, perché sposta l’attenzione dalla semplice assistenza alla vera esecuzione autonoma delle attività digitali.

Un esempio concreto riguarda il lavoro su più piattaforme: invece di esportare dati, caricarli altrove e verificare manualmente ogni passaggio, l’agente può completare l’intero flusso operando direttamente tra le schede del browser. Questo riduce tempi e margini di errore, soprattutto nelle operazioni ripetitive.

Automazione prolungata e sfide di sicurezza

Uno degli aspetti più distintivi di Polar è la capacità di gestire automazioni di lunga durata. L’azienda afferma che il sistema può operare anche per oltre quindici ore consecutive, affrontando task articolati senza intervento umano. Tra gli utilizzi previsti ci sono ricerca dati su più fonti, aggiornamento di database, attività di recruiting e gestione di contenuti commerciali.

I numeri iniziali indicano un certo interesse: nei primi mesi sono state registrate oltre 4,5 milioni di azioni completate. Questo suggerisce un potenziale concreto, soprattutto per chi lavora quotidianamente con strumenti web e processi ripetitivi.

Tuttavia, emergono anche criticità rilevanti. L’interazione diretta con le interfacce rende il sistema sensibile a modifiche nei siti, che possono interrompere le automazioni. Inoltre, l’uso delle credenziali e l’accesso ai dati richiedono standard elevati di sicurezza.

Diventano quindi centrali elementi come il controllo delle autorizzazioni, l’isolamento delle sessioni e la tracciabilità delle operazioni. In ambito aziendale, sarà necessario affiancare questi strumenti a sistemi di audit e supervisione, soprattutto per le attività più delicate.

Polar si inserisce in una competizione sempre più intensa tra browser potenziati dall’AI, ma prova a differenziarsi puntando sull’esecuzione diretta delle azioni. La sua efficacia reale dipenderà dalla capacità di mantenere affidabilità e sicurezza in ambienti digitali dinamici e in continua evoluzione.