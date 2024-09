Non solo concept ambiziosi. Acer sfida la concorrenza e presenta il suo primo PC da gaming handheld. Alla fiera IFA di Berlino, l’azienda ha mostrato alla stampa il Nitro Blaze 7, un dispositivo dal design compatto che consentirà agli utenti di giocare ai titoli preferiti anche in mobilità. Il motore è il chip AMD Ryzen 7 8840HS, con tanto di funzioni AI volte ad ottimizzare le performance.

Acer Nitro Blaze 7: le specifiche tecniche

In base ai primi contenuti che giungono da Berlino, sembra che il Nitro Blaze 7 vanti dimensioni più contenute rispetto a Steam Deck, ASUS Rog Ally e Lenovo Legion Go, rendondo dunque la facilità di trasporto un suo punto di forza. L’handheld arriva con un display touch IPS Full HD da 7 pollici con AMD FreeSync Premium, frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 7 ms. Il sistema operativo è Windows 11, con preinstallata l’applicazione Acer Game Space utile per accedere rapidamente alle altre piattaforme da cui scaricare giochi, come Epic Games Store e Steam.

Come già anticipato, il cuore del Nitro Blaze 7 è il processore AMD Ryzen 7 8840HS (8 core con boost massimo fino a 5,1 GHz) con 39 TOPS AI e tecnologia Ryzen AI. Per quanto riguarda le prestazioni grafiche, sotto la scocca in plastica trova spazio la AMD Radeon 780M. Contribuiscono poi le performance i 16GB di RAM LPDDR5x (7500 MT/s) e l’archiviazione interna su SSD M.2 NVMe PCIe che arriva fino a 2TB.

In termini di controlli e input, ci sono i pulsanti ABXY, il D-Pad, i trigger sulle “spalle”, le due levette analogiche e tutti quei pulsanti per interagire con le opzioni proprietarie di Acer per personalizzare l’esperienza di gioco.

Ci sono poi due porte USB-C, un lettore di schede micro SD, un tasto di accensione con sensore d’impronte digitali integrato, due altoparlanti da 1W, due D-Mic, una presa audio da 3,5mm, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

L’azienda non ha condiviso ancora informazioni su disponibilità e prezzi, che immaginiamo però non possa essere inferiore ai 700 euro.