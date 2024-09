Alla fiera IFA di Berlino, Acer ha presentato un notebook da gaming unico nel suo genere. Per la precisione, quello mostrato alla stampa è un concept chiamato Project DualPlay, un prodotto della gamma Predator che riesce a soddisfare le esigenze di tutti i videogiocatori. Mouse e tastiera o controller? Con questo laptop, non sarà necessario scegliere.

Il Project DualPlay di Acer ridefinisce il concetto di gioco su laptop

Il design assolutamente all’avanguardia presenta tutte le caratteristiche tipiche di un laptop da gaming, a partire da un sistema di illuminazione dinamica RGB che non abbraccia solo la tastiera, ma anche le cornici dello schermo e l’area che circonda il trackpad.

Ma la grande novità e proprio nel trackpad, perché può essere letteralmente sganciato dal resto del notebook per diventare un controller wireless completo di tutti i tasti per interagire con i videogiochi senza compromessi. Levette analogiche comprese. E l’estrazione del controller comporta anche una sorta di upgrade del comparto audio: con un semplice gesto, infatti, è possibile chiamare all’azione anche due altoparlanti pop-out aggiuntivi da 5 watt.

Ma Acer ha pensato anche a coloro che non vogliono fare a meno di partite multiplayer in locale: le due estremità del controller rimovibile possono essere sganciate dal corpo principale per consentire a due giocatori di divertirsi a titoli di ogni sorta, come Street Fighter 6 (titolo citato proprio dall’azienda).

Quando?

Come già anticipato, il Project DualPlay non è un prodotto definitivo e pronto al debutto sul mercato. Alla fiera tecnologica di Berlino, Acer non ha fornito maggiori dettagli né sul resto della scheda tecnica né sui suoi piani per questo ambizioso prodotto certamente molto interessante. Per ovvi motivi, all’appello mancano anche le informazioni sul prezzo.

Non resta quindi che attendere eventuali aggiornamenti da parte della società che, sempre a IFA 2024, ha presentato anche il suo primo PC da gaming handheld, il Nitro Blaze 7.