I Chromebook Plus ora sono ancora più smart con nuove funzioni AI

Google torna a “spingere” i Chromebook Plus con nuovi aggiornamenti software pesantemente basati sull’AI, che trasformano questi laptop con ChromeOS in dispositivi all-in-one che uniscono produttività, creatività e intrattenimento. Con queste novità, usare il Chromebook assomiglia sempre di più ad usare uno smartphone Android top di gamma con tutte le funzioni AI abilitate.

Le nuove funzioni per i Chromebook Plus

Tra le novità principali annunciate da Google per i Chromebook Plus spicca “Select to search with Lens“, una funzione che consente di selezionare qualsiasi elemento visibile sullo schermo per ottenere informazioni istantanee, senza dover cambiare applicazione. Questa caratteristica mira a semplificare e velocizzare l’accesso alle informazioni, replicando le funzioni di “Cerchia e cerca” disponibile su Android.

L’AI applicata allo strumento di cattura, inoltre, permette adesso di catturare il testo dalle immagini ed estrapolarne immediatamente le informazioni. Ad esempio, se evidenziamo un invito per un evento l’AI ci permetterà di inserirlo direttamente nel nostro calendario, inserendo da sola tutti i dettagli come il nome dell’evento, il luogo, la data e l’orario.

La funzione Aiutami a leggere adesso permette anche di semplificare il testo selezionato, mentre con il nuovo tasto “G” (presente sulla tastiera fisica dei nuovi Chromebook Plus) è possibile inserire ovunque anche immagini generate dall’AI.

Le funzionalità di machine learning integrate introducono lo Smart grouping, che organizza automaticamente schede e documenti in gruppi logici. Questa funzione è ideale per chi lavora su più progetti contemporaneamente, garantendo ordine e facilità di accesso. Inoltre, l’app Gallery consente modifiche immediate alle immagini, come la rimozione degli sfondi con un solo clic, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro creativo.

Un tocco di originalità è dato dalla collaborazione con la NASA, che porta sui Chromebook Plus sfondi esclusivi di Giove. Questi sfondi mostrano le aurore del pianeta in diversi momenti della giornata, aggiungendo un elemento di meraviglia e ispirazione per gli utenti.

Nella barra degli strumenti, inoltre, è comparsa l’icona dell’app di NotebookLM, un segno chiarissimo di quanto Google punti su questo strumento AI (tanto è vero che la stessa icona è comparsa anche sui Chromebook “non Plus”, con l’aggiornamento ChromeOS 137.0.7151.123).

Chromebook Plus: confermato il piano Google AI Pro gratis

Acquistare un Chromebook Plus significa anche ottenere un anno di abbonamento al piano Google AI Pro, che include 2 TB di archiviazione cloud e l’integrazione di Gemini in Gmail e Docs.

Questo piano è necessario per sfruttare la maggior parte delle funzioni AI avanzate e costa 21,99 euro al mese in Italia. Al termine dei 12 mesi gratis, quindi, gli acquirenti di un Chromebook Plus dovranno scegliere tra pagare l’abbonamento AI Pro, o rinunciare alle funzioni più interessanti del proprio laptop.