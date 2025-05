La risposta di Huawei al ban degli Stati Uniti nel settore dei laptop si concretizza con il lancio del nuovo Huawei MateBook Pro, il primo laptop con HarmonyOS che segna l’abbandono definitivo di Windows a favore del sistema operativo proprietario dell’azienda cinese. Presentato l’8 maggio durante l’Hongmeng Computer Tech Summit, questo dispositivo rappresenta una svolta epocale, unendo design sofisticato, funzionalità AI avanzate e autonomia elevata. I preordini sono già aperti, mentre le vendite ufficiali partiranno il 6 giugno.

Un design che colpisce

Il nuovo Huawei MateBook Pro si distingue per un’estetica raffinata e moderna. La scocca in micro-velvet, disponibile nelle colorazioni Clear Blue, White e Black, offre una piacevole sensazione al tatto. Con dimensioni di 310 x 220 x 13,5 mm e un peso di soli 970 grammi, è notevolmente più leggero rispetto al precedente MateBook X Pro 2024. L’architettura Falcon, utilizzata per la struttura, massimizza resistenza e leggerezza, mentre la tecnologia VC in rame espanso ottimizza la dissipazione del calore.

Potenza e autonomia

Il HarmonyOS laptop è disponibile in configurazioni con 24 o 32 GB di RAM e storage fino a 2 TB, garantendo prestazioni elevate per ogni tipo di utilizzo. La connettività è completa, includendo WiFi dual band, Bluetooth 5.2 e tecnologia Nearlink per connessioni rapide e affidabili tra dispositivi.

Il display OLED da 14,2 pollici con tecnologia Cloud Clear Soft Light (opzionale) garantisce un’esperienza visiva eccezionale. Grazie alla nano-incisione e al rivestimento ottico magnetico, i riflessi sono ridotti al minimo. Lo schermo offre una risoluzione di 3120×2080 pixel, un rapporto screen-to-body del 93% e supporto multi-touch a 10 punti, rendendolo ideale per un utilizzo versatile e coinvolgente.

La batteria da 70 Wh assicura un’autonomia fino a 10,2 ore, mentre la tecnologia SuperCharge da 140W consente una ricarica rapida ed efficiente.

La tastiera retroilluminata a corsa corta, l’ampio touchpad, il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e la webcam Full HD completano l’esperienza d’uso, supportata da quattro microfoni e sei altoparlanti per un audio di alta qualità.

HarmonyOS e AI Huawei

Il cuore del dispositivo è il sistema operativo HarmonyOS 5.0, che offre un’esperienza fluida e tempi di risposta immediati. L’assistente AI Celia è stato ulteriormente potenziato, includendo funzionalità per la creazione di report e riassunti documenti. Inoltre, la tecnologia di coordinazione occhio-mano consente transizioni intuitive tra i diversi dispositivi dell’ecosistema Huawei.

Innovative sono le gesture che permettono di catturare screenshot, avviare registrazioni dello schermo e trasferire file con semplici movimenti nell’aria. Per garantire la privacy, è presente un pulsante dedicato che disattiva rapidamente microfono, fotocamera e servizi di localizzazione.

Prezzi e disponibilità

Il MateBook Pro prezzo varia in base alla configurazione scelta:

24 GB RAM e 512 GB di storage – 7.999 yuan (987 euro)

32 GB RAM e 1 TB di storage – 8.999 yuan (1.110 euro)

Edizione Soft Light con 32 GB RAM e 1 TB – 9.999 yuan (1.234 euro)

Edizione Soft Light con 32GB RAM e 2TB – 10.999 yuan (1.358 euro)

Con questo lancio, Huawei non si limita a proporre un laptop con sistema operativo proprietario, ma punta a ridefinire gli standard del settore, offrendo un concentrato di innovazioni tecnologiche e un design all’avanguardia.