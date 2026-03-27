Intel e LG promettono notebook con autonomia record: cosa è cambiato

Il portatile Dell XPS 16 2026 introduce un display 1-120 Hz e CPU Panther Lake: test mostrano autonomia fino a 27 ore con consumi minimi. La partnership tra Intel e LG fa faville.
Michele Nasi
Pubblicato il 27 mar 2026
Intel e LG promettono notebook con autonomia record: cosa è cambiato

Un portatile capace di restare operativo per oltre un giorno intero senza ricarica non è più un obiettivo teorico. I primi test indipendenti sul nuovo Dell XPS 16 2026 mostrano risultati che meritano attenzione: autonomia prossima alle 27 ore in navigazione WiFi, consumi in idle che scendono fino a 1,5 watt e una piattaforma hardware completamente rinnovata. Numeri che acquistano ancora più valore se si considera la capacità della batteria, pari a 70 Wh, inferiore rispetto a quella adottata in precedenti modelli della stessa serie.

L’evoluzione dell’autonomia nei notebook mira a migliorare l’efficienza energetica senza aumentare dimensioni e peso. Dalle soluzioni a basso consumo introdotte con le architetture mobile Intel Core di decima generazione fino ai più recenti sistemi basati su design ibridi e NPU integrate, il salto qualitativo si gioca sempre più su display e gestione dinamica delle risorse. Ed è proprio qui che il nuovo XPS 16 2026 introduce un elemento distintivo.

Display a frequenza variabile da 1 a 120 Hz: come ridurre i consumi reali

Il componente che incide maggiormente sul risultato finale e che permette di estendere la durata della batteria è il pannello sviluppato da LG Display, basato su tecnologia Oxide LCD.

La caratteristica principale consiste nella capacità di variare la frequenza di refresh tra 1 Hz e 120 Hz in modo dinamico. Quando l’utente legge contenuti statici o lascia il sistema inattivo, il refresh scende al minimo; durante scrolling o la visualizzazione di risorse grafiche animate, il pannello torna rapidamente a frequenze elevate.

Ridurre il refresh rate significa limitare il numero di aggiornamenti dell’immagine e quindi abbassare il carico su GPU e controller del display; in scenari reali questo si traduce in un taglio significativo dei consumi.

La scelta di una risoluzione 1920 x 1200 pixel contribuisce ulteriormente all’efficienza. Pannelli OLED ad alta risoluzione o touchscreen, disponibili come opzioni sullo stesso modello, comportano inevitabilmente un assorbimento energetico superiore, soprattutto a luminosità elevate o con contenuti dinamici.

Intel Panther Lake e Core Ultra 325: architettura e gestione energetica

Il secondo elemento chiave è il processore Intel di nuova generazione, un Panther Lake nella variante Core Ultra 325. La progettazione segue una logica sempre più modulare: core ad alte prestazioni affiancati da core ad alta efficienza, acceleratori dedicati e una gestione avanzata dei carichi.

Il sistema sfrutta tecniche di power gating e clock gating per spegnere o ridurre la frequenza delle unità non necessarie; inoltre, la presenza di una NPU consente di delegare specifiche elaborazioni AI senza gravare su CPU e GPU. In condizioni di inattività o carico leggero, il consumo può quindi scendere a livelli estremamente bassi.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la collaborazione tra firmware, sistema operativo e driver grafici: la regolazione fine della frequenza del display e dei core della CPU richiede un coordinamento continuo, con latenze minime nel passaggio tra stati energetici.

Risultati dei test: autonomia e confronto con altri notebook

Il test di navigazione in WiFi ha registrato quasi 27 ore di utilizzo continuo con il sistema XPS 16, un valore superiore a quello ottenuto da molti modelli Apple MacBook e MacBook Pro, tradizionalmente considerati veri punti di riferimento in termini di efficienza energetica.

Il confronto diventa ancora più interessante osservando i pochi sistemi che si avvicinano a questi numeri: alcuni utilizzano batterie molto più generose (fino a 150 Wh complessivi) oppure display limitati a 60 Hz. In altri casi entrano in gioco chip ARM come il SoC Qualcomm Snapdragon X Plus, progettati specificamente per il basso consumo.

Il risultato di un notebook come XPS 16 assume quindi un significato particolare: raggiunge livelli di autonomia elevati senza ricorrere a batterie fuori standard né a compromessi drastici sulle prestazioni visive.

Non solo Dell: diffusione della tecnologia e scenari futuri

La tecnologia non resterà confinata a un singolo produttore. LG Display ha già annunciato la produzione su larga scala di pannelli con refresh rate minimo a 1 Hz, mentre altri player come collaborano con Intel per soluzioni analoghe.

È prevista anche una versione OLED con le stesse capacità di variazione dinamica, attesa nei prossimi anni. Il passaggio all’OLED comporterà vantaggi in termini di contrasto e tempi di risposta, ma richiederà ulteriori ottimizzazioni.

Un parallelo utile arriva dal settore mobile. Dispositivi come Apple Watch Series 5 hanno introdotto il concetto del refresh dinamico già dal 2019; smartphone di fascia alta come Samsung Galaxy S21 Ultra e OnePlus 9 Pro hanno progressivamente ridotto il limite minimo fino a 1 Hz. L’estensione di queste tecnologie ai notebook rappresenta un passaggio naturale, ma con impatti molto più evidenti sull’autonomia del dispositivo.

Ti consigliamo anche

Ex capo Windows definisce il MacBook Neo un computer rivoluzionario
Notebook

Ex capo Windows definisce il MacBook Neo un computer rivoluzionario
Notebook ThinkPad “riparabili” al massimo: iFixit dà 10/10, ecco cosa vuol dire per te
Business

Notebook ThinkPad “riparabili” al massimo: iFixit dà 10/10, ecco cosa vuol dire per te
Windows 10 addio: boom di vendite di nuovi PC con Windows 11
Notebook

Windows 10 addio: boom di vendite di nuovi PC con Windows 11
Apple ritarda i MacBook con M5: produzione avviata, lancio previsto inizio 2026
Notebook

Apple ritarda i MacBook con M5: produzione avviata, lancio previsto inizio 2026
Link copiato negli appunti