Notebook ThinkPad “riparabili” al massimo: iFixit dà 10/10, ecco cosa vuol dire per te

Un punteggio perfetto di riparabilità per un laptop aziendale diffuso su larga scala non è un dettaglio marginale. I nuovi ThinkPad T14 Gen 7 e ThinkPad T16 Gen 5 di Lenovo hanno ottenuto un sorprendente punteggio 10/10 nel sistema di valutazione di iFixit, un risultato raro nel mercato dei notebook professionali.

Il dato assume un peso particolare perché riguarda la serie ThinkPad T, una delle piattaforme più utilizzate nei reparti IT aziendali e nelle grandi imprese, dove affidabilità, manutenzione rapida e durata operativa incidono direttamente sul costo totale di gestione. La valutazione è il risultato di un percorso iniziato anni fa, in parallelo con il rafforzamento delle normative sul diritto alla riparazione in Europa e negli USA, che stanno spingendo i produttori verso progetti più modulari e facilmente manutenibili.

Il punteggio di iFixit nasce da metodologia che analizza fattori come accessibilità dei componenti, disponibilità di ricambi, uso di viti standard e presenza di documentazione ufficiale. Nella scala adottata dall’organizzazione, che va da 0 a 10, i dispositivi sono valutati sulla base della facilità di smontaggio e sostituzione delle parti critiche. Ottenere il punteggio massimo significa che la manutenzione può essere effettuata con procedure relativamente semplici, senza ricorrere a strumenti proprietari o a interventi distruttivi sul dispositivo.

Fonte dell’immagine iFixit (licenza CC BY-NC-SA 3.0)

Il percorso di Lenovo verso la riparabilità

Il giudizio assegnato da iFixit non è frutto di una singola generazione di hardware. Lenovo ha iniziato a lavorare sulla riprogettazione della serie ThinkPad T in collaborazione con gli ingegneri di iFixit già durante lo sviluppo delle versioni presentate al Mobile World Congress del 2024.

In quell’occasione il ThinkPad T14 aveva raggiunto un punteggio di circa 9 su 10, introducendo miglioramenti concreti nella struttura interna, nell’organizzazione dei componenti e nella disponibilità di ricambi ufficiali.

Il lavoro di progettazione si è concentrato sulla riduzione degli elementi incollati e sull’adozione di componenti modulari. I team di sviluppo hanno sviluppato diverse revisioni del telaio e delle schede, per individuare i punti critici. L’obiettivo dichiarato era trasformare la riparabilità da semplice requisito di assistenza a vero criterio di progettazione.

Architettura modulare e accesso semplificato ai componenti

La struttura interna dei nuovi modelli è stata progettata per rendere l’accesso ai componenti immediato dopo la rimozione del pannello inferiore. Una volta rimosse le viti principali, il coperchio si solleva facilmente senza l’uso di strumenti di leva, riducendo il rischio di danni durante l’apertura del dispositivo.

All’interno, diversi componenti sono stati resi completamente sostituibili.

La batteria, ad esempio, può essere sganciata tramite linguette di rilascio senza ricorrere ad adesivi permanenti, mentre alcune parti tradizionalmente integrate appaiono trasformate in moduli indipendenti. Tra queste spiccano le porte di ricarica USB-C, ora montate su moduli separati che possono essere sostituiti senza cambiare l’intera scheda madre.

Fonte dell’immagine iFixit (licenza CC BY-NC-SA 3.0)

Anche il sistema di raffreddamento è pensato con un approccio modulare: la ventola è separata dal dissipatore, permettendo operazioni di pulizia o sostituzione: la scelta riduce i tempi di manutenzione e limita il rischio di errori durante la sostituzione delle parti.

Memoria aggiornabile con il nuovo standard LPCAMM2

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda la memoria di sistema. I modelli basati su piattaforma Intel utilizzano il nuovo standard LPCAMM2, una soluzione che consente di impiegare memoria LPDDR5X ad alte prestazioni in formato modulare. In molti notebook moderni la RAM LPDDR è saldata direttamente sulla scheda madre, rendendo impossibile qualsiasi aggiornamento.

Fonte dell’immagine iFixit (licenza CC BY-NC-SA 3.0)

LPCAMM2 introduce un modulo compatto che combina i vantaggi energetici della memoria LPDDR con la sostituibilità tipica dei moduli tradizionali. Nel caso dei ThinkPad T14 Gen 7 e T16 Gen 5, questa scelta consente di utilizzare le nuove CPU Intel della famiglia Panther Lake mantenendo la possibilità di aggiornare o sostituire la memoria.

Le configurazioni basate su processori AMD della serie Ryzen AI adottano invece slot SO-DIMM tradizionali, offrendo un’alternativa altrettanto modulare. L’obiettivo è mantenere la stessa filosofia di manutenzione indipendentemente dalla piattaforma hardware scelta.

Componenti sostituibili e manutenzione semplificata

Il design dei nuovi ThinkPad T include numerosi componenti classificati come CRU, ovvero Customer Replaceable Units. Questa categoria comprende elementi che possono essere sostituiti direttamente dall’utente o dal personale IT senza interventi di laboratorio.

Tra i componenti facilmente accessibili rientrano unità di archiviazione SSD NVMe, batteria, moduli di memoria, ventola e porte di alimentazione. Anche la struttura delle viti e dei supporti interni è stata semplificata per ridurre il numero di passaggi necessari durante lo smontaggio.

In contesti aziendali con migliaia di dispositivi distribuiti, la possibilità di sostituire rapidamente componenti soggetti a usura – come batteria o porte di ricarica – può ridurre in modo significativo i tempi di fermo e i costi di assistenza.

Perché un punteggio 10 su 10 è davvero rilevante per il mercato

La serie ThinkPad T rappresenta uno dei riferimenti storici nel segmento dei notebook professionali. Si tratta di macchine distribuite su larga scala nelle infrastrutture IT aziendali, dove la manutenzione e la longevità del dispositivo sono parametri fondamentali per il ciclo di vita del prodotto.

Il punteggio massimo ottenuto nei test di iFixit indica che la riparabilità non è più limitata a prodotti di nicchia destinati agli appassionati di hardware modulare. La caratteristica compare invece in una piattaforma destinata alla produzione di massa, utilizzata quotidianamente in ambienti aziendali, pubbliche amministrazioni e istituzioni.

La scelta progettuale ha implicazioni anche sul piano ambientale. Dispositivi progettati per essere riparati e aggiornati tendono a rimanere operativi più a lungo, riducendo la necessità di sostituzioni complete e quindi la quantità di rifiuti elettronici generati durante il ciclo di vita del prodotto.

Il risultato ottenuto dai ThinkPad T14 Gen 7 e T16 Gen 5 dimostra come la riparabilità possa essere integrata in laptop ad alte prestazioni senza compromessi sulla progettazione industriale. Per i reparti IT e per gli utenti professionali significa avere a disposizione dispositivi progettati non solo per l’utilizzo quotidiano, ma anche per una manutenzione efficiente nel lungo periodo.

Credit immagine in apertura: foto del ThinkPad di iFixit (licenza CC BY-NC-SA 3.0), modificata dalla nostra redazione.