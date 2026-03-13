Ex capo Windows definisce il MacBook Neo un computer rivoluzionario

L’uscita del MacBook Neo ha riaperto una discussione tecnica che sembrava archiviata da oltre un decennio: il tentativo di portare i computer portatili tradizionali verso architetture mobili a basso consumo. Il dibattito è riemerso dopo le riflessioni di Steven Sinofsky, ex responsabile della divisione Windows di Microsoft tra il 2009 e il 2012, figura centrale nello sviluppo di Windows 8 e del primo Surface. Esaminando il nuovo portatile Apple, Sinofsky ha riconosciuto nel dispositivo molte delle idee che il suo team aveva cercato di introdurre nel mercato già nel 2012.

All’inizio degli anni 2010 il settore dei personal computer iniziava a confrontarsi con l’ascesa di smartphone e tablet. Apple, con l’iPhone e l’iPad, aveva dimostrato che i processori basati su architettura ARM potevano offrire prestazioni adeguate con consumi energetici ridotti. Microsoft tentò di anticipare questa transizione con Windows 8 e con una nuova famiglia di dispositivi Surface basati su processori ARM. L’iniziativa non riuscì a conquistare il mercato. Più di dieci anni dopo, Apple presenta un laptop da circa 599 dollari (699 euro in Europa) basato su un chip derivato da smartphone, dimostrando che quell’idea era tecnicamente possibile ma richiedeva condizioni industriali e software che allora non esistevano ancora.

Il MacBook Neo e la nuova fascia dei laptop ARM

Il MacBook Neo rappresenta il tentativo più diretto di Apple di portare macOS nella fascia di prezzo tradizionalmente dominata dai notebook Windows economici. Il dispositivo utilizza, come componente fondante, A18 Pro, un SoC progettato originariamente per iPhone, integrato in un portatile fanless con display da circa 13 pollici, memoria unificata da 8 GB e SSD da 256 GB nella configurazione base.

Il prezzo di partenza posiziona il dispositivo portatile della Mela in una categoria che fino a pochi anni fa era dominata da Chromebook e PC Windows entry-level.

L’approccio di Apple si fonda su un’integrazione molto stretta tra hardware, sistema operativo e strumenti di sviluppo. Il chip A18 Pro integra CPU, GPU, controller di memoria e unità neurali in un singolo pacchetto, con un’architettura progettata per massimizzare l’efficienza energetica.

La memoria unificata consente a CPU e GPU di accedere allo stesso spazio senza duplicazioni, riducendo i colli di bottiglia e migliorando l’autonomia. In un portatile di questa categoria il risultato è una macchina capace di gestire navigazione Web, produttività da ufficio e applicazioni leggere senza ventole e con autonomia elevata.

Secondo Sinofsky, la ricarica tramite USB-C, l’assenza di alcune porte tradizionali o una tastiera non retroilluminata rappresentano scelte progettuali che incidono poco sull’esperienza d’uso tipica di un computer destinato alla produttività leggera. Il punto centrale, nella sua analisi, non riguarda tanto il dispositivo in sé quanto il modello industriale che lo rende possibile.

Surface RT e il tentativo anticipato di Microsoft

Per comprendere il parallelismo con il MacBook Neo bisogna tornare al 2012. In quell’anno Microsoft introdusse il primo Surface basato su Windows RT, una variante del sistema operativo progettata per funzionare su processori ARM.

Il dispositivo utilizzava un SoC Nvidia Tegra, disponeva di 2 GB di RAM e fino a 64 GB di archiviazione. Il prezzo di lancio era sorprendentemente vicino a quello del portatile Apple di oggi: circa 599 dollari per il modello con tastiera e 32 GB di memoria.

Sul piano tecnico, il progetto cercava di introdurre alcune caratteristiche che oggi appaiono comuni nei laptop moderni: autonomia elevata, standby sempre attivo, integrazione con connettività mobile e consumi ridotti rispetto ai tradizionali processori x86. Windows RT includeva una versione compilata per ARM di Microsoft Office e un nuovo modello applicativo pensato per l’interfaccia touch di Windows 8.

Il problema principale non riguardava l’hardware. Secondo Sinofsky, la piattaforma era perfettamente in grado di gestire le attività quotidiane per cui era stata progettata: navigazione Web, posta elettronica e produttività di base. Il limite emerse quando il mercato si scontrò con una restrizione fondamentale. Windows RT non poteva eseguire le applicazioni desktop x86 tradizionali che costituivano il cuore dell’ecosistema Windows.

Il nodo dell’ecosistema software

Microsoft tentò di sostituire progressivamente il modello storico delle applicazioni Win32 con una nuova architettura basata su app distribuite attraverso lo store e costruite su API moderne.

L’obiettivo era migliorare sicurezza, efficienza energetica e gestione delle risorse. Tuttavia, la transizione richiedeva un cambiamento radicale nel comportamento degli sviluppatori e degli utenti.

Molti produttori software non avevano incentivi immediati per riscrivere applicazioni mature. Le aziende continuavano a dipendere da strumenti legacy e i consumatori percepirono Windows RT come un sistema limitato rispetto alla versione tradizionale del sistema operativo. La compatibilità con decenni di software rappresentava da sempre uno dei punti di forza di Windows, ma in questo caso divenne un ostacolo insormontabile.

Apple, al contrario, ha costruito la propria transizione verso ARM con tempi molto più lunghi. Nel corso degli anni ha progressivamente aggiornato API, framework e strumenti di sviluppo, spingendo gli sviluppatori ad adottare tecnologie moderne.

Quando i Mac sono passati ad Apple Silicon, gran parte dell’ecosistema software era già pronto per funzionare sulle nuove architetture.

ARM contro x86: un confronto ancora aperto

La vicenda evidenzia un contrasto che continua a definire l’evoluzione del personal computing: il confronto tra l’architettura x86, dominante nei PC tradizionali, e i processori ARM, progettati originariamente per dispositivi mobili. I chip x86, sviluppati principalmente da Intel e AMD, hanno privilegiato per anni la compatibilità e la potenza di calcolo. I processori ARM, invece, hanno puntato su efficienza energetica, integrazione e design modulare.

Nel 2012 Microsoft immaginava un futuro in cui Windows avrebbe abbandonato progressivamente x86 per adottare ARM come architettura principale. Quella transizione non si è mai completata. Windows continua a supportare entrambe le piattaforme, con i dispositivi ARM che rimangono ancora una minoranza nel mercato dei PC.

Apple ha seguito una strada diversa. Con Apple Silicon ha sostituito completamente i processori Intel nei Mac e ha costruito una piattaforma hardware uniforme che oggi copre smartphone, tablet e computer. Il MacBook Neo rappresenta la versione più accessibile della visione rinnovata della Mela.

Le riflessioni di Sinofsky suggeriscono che la tecnologia necessaria per realizzare computer portatili leggeri basati su chip mobili esisteva già all’inizio degli anni 2010. Il vero ostacolo riguardava l’allineamento tra hardware, software e mercato. Un nuovo modello applicativo richiede tempo per maturare, così come l’adozione da parte degli sviluppatori e la fiducia dei consumatori.

Il MacBook Neo dimostra quanto rapidamente possano cambiare le condizioni del mercato quando l’integrazione tecnologica diventa più profonda. Chip mobili più potenti, sistemi operativi ottimizzati e un ecosistema software coerente rendono possibile oggi ciò che, nel 2012, sembrava una scommessa prematura.