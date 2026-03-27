Apple chiude l'era Mac Pro: perché è un sistema che non ha mai convinto

Apple ha deciso di interrompere la commercializzazione del Mac Pro, scelta che segna un passaggio rilevante nella storia dei computer professionali della casa di Cupertino. Il modello, introdotto per la prima volta nel 2006 come evoluzione diretta delle workstation Power Mac G5, ha rappresentato per anni il punto di riferimento per sviluppatori, creativi e studi di produzione.

Con la migrazione verso i SoC Apple Silicon di derivazione ARM, avviato nel 2020, la linea Mac ha subìto una trasformazione profonda: chip progettati internamente, integrazione spinta tra hardware e software e una progressiva riduzione delle configurazioni modulari tradizionali.

Il Mac Pro più recente, aggiornato nel 2023 con chip M2 Ultra, non ha mai raggiunto la diffusione dei modelli precedenti. Soltanto una nicchia di utenti altamente specializzata ha acquistato il sistema mentre il resto del mercato professionale si è orientato verso soluzioni più compatte e integrate come Mac Studio e MacBook Pro con Apple Silicon.

I dati mostrano un calo costante della domanda di workstation espandibili tradizionali, soprattutto dopo l’introduzione di SoC ad alte prestazioni con memoria unificata.

Fine della modularità classica: cosa cambia davvero

Il Mac Pro ha inizialmente puntato sulla modularità: slot PCIe, GPU sostituibili, espansioni dedicate per storage e networking. Con l’arrivo dei chip Apple Silicon, questa filosofia ha perso centralità. Il design basato su SoC integra CPU, GPU e memoria nello stesso package.

Nel Mac Pro 2023, Apple aveva mantenuto alcuni slot PCIe, ma senza supporto per GPU esterne, una limitazione significativa rispetto alle versioni Intel precedenti. Le schede grafiche dedicate non erano più utilizzabili perché la GPU integrata nel chip M2 Ultra gestisce direttamente i carichi grafici. Si tratta di una scelta che ha ridotto drasticamente la flessibilità che caratterizzava la piattaforma.

La memoria unificata, elemento chiave dell’architettura Apple Silicon, offre vantaggi in termini di latenza e banda: nel caso di M2 Ultra si parla di oltre 800 GB/s. Tuttavia, la RAM non è espandibile dopo l’acquisto, un vincolo che ha pesato nelle decisioni di molti professionisti.

Il ruolo del chip M2 Ultra e i limiti strutturali

Il chip M2 Ultra del Mac Pro 2023 era basato su tecnologia UltraFusion, che unisce due die M2 Max tramite un’interconnessione ad alta velocità. La configurazione massima prevedeva fino a 24 core CPU, 76 core GPU e fino a 192 GB di memoria unificata.

Dal punto di vista computazionale, il sistema offre prestazioni elevate in ambiti come rendering video, encoding HEVC e ProRes, compilazione software e workload AI leggeri. Tuttavia, l’assenza di GPU discrete limita l’utilizzo in scenari HPC avanzati o in flussi di rendering che richiedono acceleratori specifici come NVIDIA CUDA.

Un altro aspetto critico riguarda l’espansione storage: il Mac Pro supporta moduli SSD proprietari Apple, ma non consente la sostituzione libera con unità NVMe standard. Anche questo elemento ha contribuito a ridurne l’appeal presso studi che necessitano di configurazioni altamente personalizzabili.

Mac Studio come alternativa naturale

Con la dismissione del Mac Pro, Apple indirizza chiaramente gli utenti professionali verso Mac Studio. Il sistema, disponibile con chip M2 Max e M2 Ultra, offre prestazioni comparabili in un formato molto più compatto e con consumi energetici inferiori.

Mac Studio elimina completamente il concetto di espansione interna, ma compensa con la connettività avanzata: Thunderbolt 4, supporto a più display 6K, networking 10 Gb Ethernet. Per molte esigenze moderne, basati su storage esterno e servizi cloud, la configurazione risulta più che sufficiente.

La scelta riflette un cambiamento nelle esigenze del mercato: meno dipendenza da hardware modulare e maggiore integrazione tra componenti. Software ottimizzati per Apple Silicon, come Final Cut Pro e Logic Pro, sfruttano appieno le capacità dei chip senza richiedere configurazioni complesse.

L’evoluzione futura dei chip Apple Silicon, con possibili incrementi nel numero di core GPU e nuove unità di accelerazione AI, potrebbe ridurre ulteriormente il divario con le soluzioni modulari tradizionali.

Resta da capire se Apple introdurrà nuove forme di espandibilità esterna, magari attraverso Thunderbolt o interfacce ad alta velocità, per compensare la perdita della modularità interna. Per ora, la direzione appare chiara: meno componenti sostituibili, più integrazione e controllo diretto sull’intera piattaforma.