ADB Wi-Fi 2.0 arriva con Android 17: connessioni più rapide e stabili

Il debug di un’app Android su un dispositivo reale non richiede più necessariamente un cavo USB. Google presenta ADB Wi-Fi 2.0, una revisione profonda del meccanismo di comunicazione tra workstation e dispositivi Android introdotta insieme ad Android 17 e agli Android SDK Platform-Tools 37.

Il debug wireless esiste ufficialmente sin dai tempi di Android 11, distribuito nel 2020. Da allora Android Debug Bridge (ADB) può associare computer e dispositivo tramite Wi-Fi, senza passare dalla vecchia procedura basata su una prima connessione USB e sul comando adb tcpip . Sei anni dopo Google interviene su tutte le parti principali del sistema: il server ADB eseguito sul computer, il daemon adbd presente sul dispositivo e l’integrazione con Android Studio.

Con la nuova implementazione Google dichiara un miglioramento del 32% nel tasso di successo delle connessioni automatiche e un incremento del 66% della velocità di connessione nel 90% dei collegamenti analizzati. L’introduzione di ADB Wi-Fi 2.0 cambia soprattutto il modo con cui host e dispositivo si scoprono, si “ricordano” l’uno dell’altro e si ritrovano sulla rete locale.

Perché il vecchio debug wireless era imperfetto

ADB ha un’architettura composta da più elementi. Il comando adb usato dal terminale comunica normalmente con un server locale eseguito sulla workstation; dall’altra parte adbd gira sul dispositivo Android e gestisce le richieste provenienti dall’host. Android Studio utilizza la stessa infrastruttura per installare APK, avviare applicazioni, aprire una shell, raccogliere Logcat (sistema di Android che raccoglie e mostra i messaggi di log prodotti dal sistema operativo e dalle app, utile per individuare errori e anomalie durante il debug), effettuare il port forwarding o usare funzioni come il mirroring dello schermo.

Il debug wireless sfrutta adesso mDNS, Multicast DNS, per pubblicare e scoprire automaticamente i servizi disponibili nella rete locale. Non è necessario conoscere a priori l’indirizzo IP assegnato allo smartphone né la porta TCP scelta da adbd : il dispositivo pubblicizza la propria presenza e il client ADB può individuarlo.

La precedente architettura mDNS aveva però accumulato più implementazioni. Gli Android Platform-Tools hanno utilizzato sia i servizi Bonjour disponibili su alcuni sistemi sia il backend Openscreen; nel tempo Google ha introdotto correzioni specifiche per macOS, Windows e altri ambienti. Una workstation che cambiava rete, uno smartphone temporaneamente irraggiungibile oppure un servizio mDNS che scompariva potevano spezzare il sistema di discovery.

ADB Wi-Fi 2.0 migliora soprattutto la riconnessione

Una parte importante del lavoro svolto da Google riguarda proprio mDNS, ovvero il meccanismo che permette al computer di individuare automaticamente smartphone, tablet e altri dispositivi Android presenti sulla stessa rete locale. È ciò che evita allo sviluppatore di dover conoscere ogni volta indirizzo IP e porta utilizzati dal dispositivo.

Con i Platform-Tools 37 Google ha rivisto questa componente per renderla più uniforme e affidabile sui vari sistemi operativi. Il risultato pratico interessa molto più dell’implementazione interna: ADB dovrebbe ritrovare più facilmente un dispositivo già associato, anche dopo una disconnessione temporanea o un cambio di rete.

ADB Wi-Fi non funziona come il vecchio adb tcpip 5555 : a partire da Android 11 Google ha introdotto una procedura di pairing protetto tramite TLS. Computer e dispositivo sono associati usando un QR code oppure un codice numerico e, da quel momento, possono riconoscersi nelle sessioni successive.

Con ADB Wi-Fi 2.0 questa relazione diventa più utile perché il sistema punta a ripristinare automaticamente il collegamento quando il dispositivo torna disponibile. Non serve quindi ripetere il pairing a ogni utilizzo, salvo che l’utente elimini esplicitamente l’associazione o revochi le autorizzazioni di debug.

Android ricorda anche quali reti possono usare il debug

Android 17 introduce inoltre una gestione più intelligente delle reti Wi-Fi considerate attendibili. Se lo smartphone passa su una rete sulla quale il debug wireless non è autorizzato, ADB Wi-Fi può disattivarsi; quando il dispositivo torna sulla rete precedentemente approvata dall’utente, il servizio può tornare disponibile.

Uo sviluppatore può lasciare l’ufficio, usare il telefono altrove e ritrovarlo nuovamente in Android Studio quando rientra sulla WLAN abituale, senza dover riconfigurare tutto da capo.

Computer e dispositivo devono comunque potersi raggiungere sulla rete locale: VLAN separate, isolamento tra client Wi-Fi, firewall restrittivi o filtri sul traffico multicast possono impedire la scoperta automatica.

Android Studio rende il collegamento più immediato

Anche Android Studio beneficia delle modifiche. Abilitando il Wireless debugging sul dispositivo, quest’ultimo può comparire direttamente nel Device Manager; da lì è possibile completare l’associazione tramite QR code o codice numerico.

Per sfruttare ADB Wi-Fi 2.0 Google richiede Android 17 sul dispositivo, Platform-Tools 37 o versioni successive e una versione compatibile di Android Studio. Il vecchio debug wireless continua comunque a funzionare sui dispositivi Android precedenti.

Chi volesse verificare l’effettivo utilizzo della nuova implementazione, può eseguire il comando adb mdns track-services --proto-text e cercare nell’output la voce mdns_service_version: "2.0" .

Google ha insomma lavorato sui punti che più spesso rendevano il collegamento wireless poco prevedibile: discovery, riconnessione automatica e gestione delle reti autorizzate.

Il vantaggio è concreto soprattutto per chi esegue continuamente installazioni di app, usa Logcat, shell, debugging o mirroring senza voler collegare ogni volta il cavo USB. Lo stesso vale per dispositivi come Android TV e smartwatch, sui quali il collegamento fisico può risultare particolarmente scomodo.

ADB Wi-Fi diventa ancora più utile con le nuove regole sul sideloading Android

Il miglioramento del collegamento wireless arriva in un momento particolare per Android. Dal 30 settembre 2026 Google inizierà ad applicare in Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia le nuove regole sulla verifica degli sviluppatori; l’estensione agli altri Paesi, Italia compresa, è prevista nel corso del 2027. Le applicazioni distribuite attraverso i normali canali dovranno quindi risultare associate a uno sviluppatore verificato e registrato, ma Google ha confermato un’importante eccezione: sviluppatori e utenti esperti potranno continuare a installare tramite ADB anche APK non registrati o provenienti da sviluppatori non verificati.

ADB Wi-Fi rende questa possibilità molto più pratica perché consente di effettuare il sideload senza collegare lo smartphone al PC tramite USB.

Su Android 11 e versioni successive basta attivare le Opzioni sviluppatore, entrare in Debug wireless e associare una sola volta il dispositivo al computer, tramite QR code con Android Studio oppure usando il codice di pairing mostrato sul telefono. PC (può essere collegato anche tramite cavo Ethernet) e dispositivo devono trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi.

Come attivare il debug wireless in pochi passi

Prima di cominciare, bisogna verificare di aver installato l’ultima versione dei Platform Tools Google. Inoltre, è necessario digitare il comando adb pair 192.168.1.100:38415 , sostituendo indirizzo IP e porta corretti restituiti dalla funzione Debug wireless sul telefono.

Dopo l’associazione si può verificare il collegamento dal terminale con adb devices . Se lo smartphone compare nell’elenco, l’installazione avviene esattamente come con ADB via USB: basta portarsi nella cartella contenente il file APK e impartire adb install nomefile.apk .

Non serve quindi copiare prima l’APK sul telefono e non serve alcun cavo: il pacchetto passa direttamente dal PC al dispositivo attraverso la connessione Wi-Fi. Se è già presente una versione aggiornabile della stessa app, si può usare anche adb install -r nomefile.apk per reinstallarla mantenendo, quando consentito dall’app e dalla firma del pacchetto, i dati esistenti.

Con ADB Wi-Fi 2.0 il passaggio diventa ancora meno macchinoso: una volta autorizzata la rete per il debug wireless, Android può ritrovare automaticamente la workstation quando telefono e PC tornano sulla stessa rete.