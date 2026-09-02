Google rilascia il Feature Drop di settembre: tutte le novità Android

Google ha pubblicato il September Android Drop, un aggiornamento che raccoglie funzioni per ricerca, accessibilità, comunicazione e Intelligenza Artificiale. L’annuncio è stato presentato anche su Reddit da Mishaal Rahman, Community Engagement Manager di Android.

Tra le novità figurano la possibilità di ricordare dove è stato lasciato un oggetto, Motion Assist per ridurre la cinetosi e Guided vision, che usa Gemini Live per descrivere ciò che inquadra la fotocamera. Google aggiorna inoltre Messaggi, Foto, Search e Android Auto con strumenti basati su Gemini e altre funzioni pratiche. Il risultato è un insieme eterogeneo di aggiornamenti che porta l’AI vicino alle attività quotidiane, affiancandola a strumenti che non dipendono direttamente dall’intelligenza artificiale.

Gemini aggiunge nuove funzioni pratiche ad Android

Una delle novità più interessanti riguarda Find Hub. Gemini può ricordare all’utente dove ha lasciato oggetti privi di tracker, come un passaporto o una chiave, registrando il luogo indicato e, se necessario, una fotografia. È importante precisare che non si tratta di un sistema di localizzazione: se l’oggetto viene spostato, Android non ne segue automaticamente la posizione. La funzione è prevista sui dispositivi con Android 16 o versioni successive nei mercati compatibili con Gemini e Find Hub.

Sul fronte dell’accessibilità arriva Guided vision. Attraverso Gemini Live, la fotocamera può fornire descrizioni vocali di oggetti, testi e ambienti e, secondo Google, può anche guidare l’inquadratura quando serve spostare o centrare il telefono. Google avverte però che il sistema può commettere errori e non deve essere considerato un dispositivo medico, un ausilio alla mobilità o uno strumento per evitare ostacoli. Motion Assist segue invece un approccio diverso: mostra sul display elementi visivi sincronizzati con il movimento del veicolo, con l’obiettivo di ridurre il conflitto percettivo associato alla cinetosi.

Messaggi, Foto e Android Auto diventano più intelligenti

Il Drop amplia anche le funzioni di Google Messaggi. Gli utenti possono richiamare Google Keep direttamente nelle conversazioni RCS per creare e modificare note condivise, mentre Chat theme permette di personalizzare l’aspetto delle singole conversazioni. Il tema, tuttavia, resta locale e non viene automaticamente visualizzato dagli altri partecipanti.

Google porta l’AI anche in Google Foto. AI Enhance può applicare automaticamente interventi su illuminazione, colori e ritaglio, mentre Ask Photos consente agli utenti idonei di descrivere a parole o con la voce alcune modifiche da apportare alle immagini. La disponibilità varia in base a Paese, lingua e requisiti dell’account.

Search Live punta invece su un’interazione più conversazionale con la ricerca. L’utente può parlare con il sistema, condividere la fotocamera e continuare il dialogo aggiungendo informazioni senza dover formulare ogni volta una nuova ricerca. In Messaggi arriva inoltre Remix con Nano Banana 2, che permette di combinare fotografie e creare nuove immagini direttamente nelle chat.

Infine, Gemini Live debutta su Android Auto nei mercati supportati. L’utente può avviare una conversazione vocale continua e cambiare argomento senza dover interagire costantemente con lo schermo.