A causa di un bug Google Messaggi sta inviando vecchi SMS a persone sbagliate

Google Messaggi sta mostrando un comportamento anomalo che può trasformare un normale SMS in un problema di privacy.

Le segnalazioni raccolte da utenti Android descrivono la comparsa di testi appartenenti a vecchie conversazioni all’interno della chat sbagliata. In alcuni casi il contenuto resta visibile soltanto sul dispositivo, mentre altre testimonianze riferiscono di messaggi effettivamente inviati al destinatario della conversazione attiva.

I rapporti provengono da Reddit e dal forum ufficiale di Google e riguardano dispositivi differenti, inclusi alcuni modelli Pixel. Al momento, però, non esiste un elenco ufficiale dei telefoni coinvolti né una spiegazione tecnica definitiva. È quindi importante distinguere i fatti documentati dalle ipotesi sulla causa.

Cosa mostrano le segnalazioni sul bug

Le segnalazioni seguono uno schema ricorrente: l’utente apre una conversazione e compone un messaggio, ma il testo può essere sostituito da una porzione di una chat precedente. Un caso citato da PhoneArena riguarda un Pixel 9a, sul quale è comparso un testo proveniente da una conversazione avuta anni prima con un altro contatto. Un’altra testimonianza, accompagnata da un video, mostra la sostituzione di un messaggio relativo a un codice di accesso con una frase priva di relazione con la conversazione corrente.

I rapporti disponibili indicano inoltre Pixel 9a, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 11 Pro, oltre ad alcune segnalazioni relative a smartphone Samsung. Non è però possibile stabilire da queste testimonianze quanto sia esteso il problema. Le segnalazioni non permettono neppure di attribuirlo con certezza a RCS: alcuni utenti hanno provato a disattivare e riattivare il servizio senza risultati, mentre altri casi riguardano SMS e conversazioni di gruppo non RCS.

Un elemento ricorrente è il trasferimento della cronologia da un vecchio telefono. Alcuni utenti collegano l’inizio del problema alla migrazione dei dati, anche tramite Smart Switch. Questo non dimostra che il trasferimento sia la causa, ma rende plausibile un coinvolgimento della ricostruzione dell’archivio delle conversazioni. Le ipotesi su identificatori, thread e cronologia restano comunque tali, perché Google non ha pubblicato una spiegazione tecnica ufficiale.

Cosa fare mentre Google analizza il problema

La misura più prudente, se Google Messaggi manifesta il difetto, è controllare attentamente il testo presente nella chat prima di inviare messaggi sensibili.

Se dopo l’invio compare un contenuto diverso da quello composto, conviene verificare subito se il destinatario lo ha ricevuto. PhoneArena suggerisce, quando il messaggio errato è stato trasmesso, di usare Elimina per tutti e valutare temporaneamente un’altra applicazione per gli SMS. Questa funzione, tuttavia, non garantisce necessariamente la rimozione dal dispositivo del destinatario.

Riavvio, cancellazione della cache, reinstallazione e disattivazione di RCS non risultano risolutivi in modo affidabile. Alcuni utenti riferiscono miglioramenti dopo un ripristino completo, ma evitando di recuperare la vecchia cronologia: una procedura drastica che può comportare perdita di dati e non rappresenta quindi una soluzione ordinaria.