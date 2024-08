Addio alla finestra a tutto schermo che invita ad aggiornare a Windows 11

Da qualche tempo, Microsoft aveva iniziato a disporre la comparsa di una finestra a tutto schermo sui sistemi Windows 10. L’obiettivo era quello di informare circa la disponibilità di Windows 11 ed esortare gli utenti all’aggiornamento gratuito alla più recente versione del sistema operativo.

L’avviso full screen compare prevalentemente sulle edizioni Home di Windows 10 anche se Microsoft ha avviato dei test anche sulle altre installazioni. In un altro articolo abbiamo anche spiegato come bloccare l’aggiornamento a Windows 11 ed evitare la comparsa di messaggi che invitano a procedere con la migrazione.

Raccogliendo le lamentele pervenute dagli utenti, frattanto, Microsoft ha comunicato di aver bloccato a tempo indeterminato la comparsa della finestra a tutto schermo, precedentemente progettata per stimolare sempre più utenti a passare a Windows 11.

La novità interessa tutte le istanze di Windows 10 che non sono gestite (Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch, Windows Update for Business, Windows Server Update Services o altri strumenti simili) e che dipendono da Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti.

Restare con Windows 10 ed evitare l’installazione di Windows 11

Nonostante il pressing esercitato da Microsoft, sono tanti i sistemi Windows 10 che non possono installare Windows 11 per via della loro configurazione hardware. Su queste macchine non veniva mostrata, ovviamente, alcuna esortazione ad aggiornare ma gli utenti possono comunque installare Windows 11 sui sistemi non compatibili usando alcuni semplici trucchi.

Lo scenario è comunque destinato a cambiare ancora perché una parte dei sistemi, quelli più vecchi che non supportano le istruzioni POPCNT e le estensioni SSE4.2 non potranno in ogni caso avviare Windows 11, neppure usando i noti espedienti.

Tanti utenti di Windows 10 preferiscono però evitare l’aggiornamento a Windows 11 considerandolo un sistema operativo “in divenire”, a dispetto del fatto che la prima versione risale ormai a ottobre 2021. Il suggerimento citato in apertura, consente di restare sempre con Windows 10 – senza stress – almeno fino al 14 ottobre 2025, data in cui Microsoft cesserà il supporto ufficiale per il sistema operativo.

Da metà novembre 2025, quando Microsoft non rilascerà neppure gli aggiornamenti di sicurezza per i sistemi Windows 10, continuare a usare Windows 10 sarà sempre possibile ma sarà indispensabile prendere alcune necessarie precauzioni per non correre alcun rischio.