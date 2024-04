Addio alle carie con lo SPAZZOLINO elettrico Oral-B: sconto del 54%

Sbrigarsi è la parola d’ordine, siccome l’offerta di oggi è a tempo: lo spazzolino di Oral-B più acquistato in assoluto è in grande sconto su Amazon. Questo prodotto, più precisamente lo Smart 4 4500, include tante caratteristiche che possono migliorare nettamente l’igiene orale di una persona.

Amazon consente a tutti di poterlo acquistare addirittura con il 54% di sconto, un vero regalo se si pensa che il prezzo originale era di 108 €. All’interno della scatola ci sono anche un dentifricio, una base d’appoggio per la ricarica e una pratica custodia da viaggio, oltre ad una testina di ricambio.

L’offerta a tempo, che scadrà ad esaurimento scorte, garantisce l’acquisto dello spazzolino elettrico per soli 49,99 € con due anni di garanzia. Ordinarlo oggi significa riceverlo già domani grazie alla spedizione rapida gratuita.

Su Amazon l’Oral-B Smart 4 4500 è lo spazzolino più acquistato

Con questo spazzolino una persona riesce a pulire molto meglio i suoi denti, in quanto l’Oral-B Smart 4 4500 rimuove fino al 100% della placca in più rispetto ad un normale spazzolino. La sua testina rotonda, comodissima, riesce ad entrare in ogni fessura e a ripulirla completamente, rendendo praticamente nullo il rischio di carie.

C’è solo un tasto per accenderlo e per spegnerlo e premendolo per una seconda volta, si aumenterà la velocità. Questo spazzolino elettrico inoltre ha anche un sensore che salvaguarda le gengive, segnalando con un LED rosso quando è il momento di cambiare zona di spazzolamento.

Amazon garantisce un’offerta a tempo che non si vede tutti i giorni: il 54% di sconto porta lo spazzolino elettrico di Oral-B a costare meno della metà, per cui solo 49,99 €. Sono compresi anche due anni di assistenza gratuita.