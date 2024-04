Negli scoppiettanti giorni della Gaming Week di Amazon non poteva di certo mancare all’appello un notebook di riferimento come il Victus di HP. La configurazione con Intel Core i5 di 13ª generazione, scheda grafica NVIDIA RTX 4060 con 8GB dedicati, 16GB di RAM e 512GB di SSD è disponibile in offerta a 999,99 euro, con consegna gratuita.

L’HP Victus con Core i5 e RTX 4060 è un notebook da gaming potente che ti permette di giocare a qualsiasi titolo

L’HP Victus 16-r0009sl è un notebook da gaming performante e versatile, adatto non solo al gioco ma anche a svariate attività creative e di produttività. Dotato di un processore Intel Core i5 di ultima generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, questo portatile offre un equilibrio tra potenza e portabilità che lo rende ideale per tanti utenti.

Il laptop sfoggia un design moderno e aggressivo, ma senza tutti quei fronzoli e giochi di luce che caratterizzano tanti notebook da gaming. Le linee spigolose e i colori scuri gli conferiscono un aspetto grintoso, mentre la retroilluminazione RGB della tastiera aggiunge un tocco di personalizzazione. Il notebook è realizzato con materiali solidi e resistenti, che garantiscono una buona robustezza e durata nel tempo.

Lo schermo IPS da 16,1 pollici Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 144Hz offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, perfetta per titoli action e competitivi.

Il cuore pulsante del Victus è il processore Intel Core i5-13500H, dotato di 12 core e 16 thread con clock fino a 4,7 GHz. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6 offre invece la potenza necessaria per giocare ai titoli più recenti con dettagli elevati e frame rate elevati. Il notebook è inoltre dotato di 16GB di RAM DDR5 e di un SSD da 512GB, che garantiscono velocità di caricamento rapide e un’esperienza di utilizzo fluida.

Il Victus 16-r0009sl è dotato di una buona dotazione di porte e connessioni, che ne aumentano la versatilità. Sono presenti tre porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB Type-C, una porta HDMI 2.1, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Il notebook supporta inoltre la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo una connessione wireless veloce e stabile.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, che offre la massima compatibilità con software e giochi. HP include inoltre alcuni software proprietari, come HP OMEN Command Center, che permette di monitorare le prestazioni del notebook e di ottimizzare le impostazioni di gioco.