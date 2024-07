Google Pixel 9: le specifiche dei display, delle fotocamere e dell'hardware

Ancora una volta, come se non se ne fosse già parlato abbastanza, è il momento di parlare dei Google Pixel 9. Questa volta le indiscrezioni avrebbero portato a galla delle informazioni molto importanti, con alcune che sarebbero state confermate.

Dopo aver visto le specifiche dei display dei Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold di Google, è tempo di una panoramica un po’ più ricca. A quanto pare la serie di smartphone di Google introdurrà nuove opzioni di colore tra cui grigio scuro, grigio chiaro, Porcelain White e rosa.

Ci sarà inoltre anche un nuovo design dell’isola contenente la fotocamera. Questa conferirà agli smartphone un aspetto unico.. I modelli Pro dovrebbero avere tre sensori, mentre i modelli Pixel di base ne avranno due.

Google Pixel 9: ecco le specifiche più importanti dell’intera gamma

Si sta parlando parlando molto in queste ore dei display dei prodotti di Google in arrivo presumibilmente per il prossimo 13 agosto. Durante le ultime ore le nuove indiscrezioni avrebbero chiarito qualche dettaglio in merito:

Pixel 9: display Actua da 6,3 pollici;

da 6,3 pollici; Pixel 9 Pro: display Actua da 6,3 pollici;

Pixel 9 Pro XL: display Super Actua da 6,8 pollici;

da 6,8 pollici; Pixel 9 Pro Fold: schermo anteriore Actua da 6,3 pollici e schermo interno Super Actua Flex da 8 pollici.

Quando si parla di pannello Actua, ci si riferisce praticamente a quello che si trova anche sulla serie Pixel 8. La sua è una tecnologia di visualizzazione OLED migliorata che fornisce più luminosità. In merito al processore non c’è dubbio: Google utilizzerà il suo nuovo Tensor G4 su tutti i prodotti. Continuando in campo hardware, il Pixel 9 ospiterà fino a 12 GB di memoria RAM mentre gli altri tre arriveranno fino a 16 GB.

Anche le fotocamere posteriori saranno uno dei punti di forza dei prodotti Pixel 9, con le indiscrezioni che hanno svelato quanto segue:

Pixel 9: fotocamera grandangolare da 50 MP e fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP ;

e fotocamera ultra-grandangolare da ; Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL: fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e sensore teleobiettivo da 48 MP ;

; Pixel 9 Pro Fold: fotocamera principale da 48 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 10,5 MP e sensore teleobiettivo da 10,8 MP;

Per quanto riguarda invece le fotocamere anteriori, saranno con grande probabilità rappresentate dai seguenti sensori: