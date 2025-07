iPhone 17 Air potrebbe essere più potente del previsto

Nel panorama degli smartphone di prossima generazione, le indiscrezioni più recenti stanno scuotendo le certezze degli appassionati e degli analisti di settore. Al centro dell’attenzione c’è iPhone 17 Air, un dispositivo che, secondo fonti vicine all’industria, potrebbe ridefinire gli equilibri nella famiglia degli iPhone.

Il cuore di questa potenziale rivoluzione è rappresentato dal nuovo chipset A19 Pro, una soluzione hardware che, se confermata, renderebbe questo dispositivo più potente del previsto Fino ad oggi, Apple ha sempre riservato i processori più potenti ai modelli di punta, come iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, lasciando ai modelli standard soluzioni meno performanti.

Con l’arrivo dell’Air, questa netta separazione potrebbe essere superata: il dispositivo, infatti, sarebbe equipaggiato con lo stesso chipset dei fratelli maggiori, ma con una leggera differenziazione sulla GPU, che conterebbe 5 core invece dei 6 core riservati ai modelli Pro.

Una scelta, questa, che risponde a una logica di maggiore flessibilità e personalizzazione dell’offerta. Il nuovo iPhone 17 Air non si limiterebbe a essere una semplice variante stilistica, ma diventerebbe un vero e proprio ponte tra i modelli base e quelli top di gamma, offrendo agli utenti un’esperienza premium sia in termini di design che di prestazioni.

iPhone 17 Air sarà un punto di svolta per i telefoni Apple?

Non meno rilevante è la questione della RAM. Secondo quanto riportato da un noto leaker cinese, l’iPhone 17 Air potrebbe essere dotato di ben 12 GB, un quantitativo mai visto prima su un modello non Pro della casa di Cupertino. Questa scelta rappresenterebbe un salto di qualità importante per le capacità multitasking e la gestione delle applicazioni più avanzate, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la produttività e l’intrattenimento senza compromessi.

La nuova strategia hardware di Apple non sarebbe comunque priva di incertezze. Alcuni rumor, infatti, suggeriscono che il futuro Air potrebbe adottare una configurazione più conservativa, limitandosi al chip A19 standard, mentre il modello base della serie iPhone 17 potrebbe continuare a utilizzare l’A18 già presente nella generazione attuale. Questa varietà di scenari apre a diverse possibilità e conferma come la lineup 2025 sia ancora oggetto di valutazioni interne da parte dell’azienda.

Va sottolineato che la differenziazione hardware non è una novità assoluta per la casa della mela. Già con la generazione precedente, la serie iPhone 16 aveva introdotto il modello 16e, caratterizzato da una GPU a 4 core contro i 5 core del modello standard. Tuttavia, l’evoluzione attesa con l’iPhone 17 Air sembra andare oltre, offrendo agli utenti una gamma ancora più articolata e su misura, in grado di rispondere a esigenze sempre più specifiche.