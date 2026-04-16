Google usa Rust nei Pixel 10: sicurezza migliorata nel modem

Google ha integrato componenti scritti in Rust all’interno del modem del Pixel 10, segnando un passo concreto nella modernizzazione della sicurezza software a basso livello.

Non si tratta di una riscrittura completa, ma di un intervento mirato su aree critiche di un’architettura che continua a basarsi su codice legacy. Una scelta che riflette una tendenza sempre più diffusa nell’industria tech: migliorare la sicurezza senza smantellare ciò che già funziona.

I modem cellulari sono sistemi complessi, sviluppati nel corso di decenni e scritti prevalentemente in C o C++. Linguaggi potenti, ma storicamente esposti a vulnerabilità legate alla gestione manuale della memoria — buffer overflow, accessi non validi — che in un componente così esposto rappresentano una superficie di attacco concreta e pericolosa.

Perché Rust è la scelta giusta per i sistemi critici

Rust risolve alla radice molti di questi problemi. Il suo sistema di ownership e borrowing impedisce al compilatore di accettare codice che potrebbe generare accessi non sicuri alla memoria, eliminando intere classi di errori senza sacrificare le prestazioni. È questo equilibrio (sicurezza e velocità) a renderlo particolarmente adatto a componenti di sistema come i modem, dove ogni millisecondo e ogni byte contano.

L’integrazione nel Pixel 10 avviene attraverso interfacce definite tra il nuovo codice Rust e i componenti esistenti, gestite tramite FFI (Foreign Function Interface). Una soluzione tecnica non priva di complessità, ma che consente di procedere per gradi, riducendo il rischio operativo rispetto a una migrazione totale.

Limiti reali e vantaggi concreti

Essere onesti su questo approccio significa riconoscerne anche i limiti. L’integrazione parziale non azzera i rischi: le vulnerabilità possono persistere nelle porzioni di codice legacy non ancora aggiornate, e la gestione di sistemi ibridi introduce una complessità aggiuntiva per gli sviluppatori. Non è una soluzione definitiva, ma un miglioramento misurabile.

Sul fronte dei benefici, però, i dati dell’industria parlano chiaro: secondo i report di Google e Microsoft, la maggioranza delle vulnerabilità di sicurezza nei sistemi moderni è legata proprio alla gestione della memoria. Ridurre questa esposizione anche solo in componenti selezionati ha un impatto reale sulla sicurezza complessiva del dispositivo.

Un modello per l’industria mobile

La vera importanza di questa scelta va oltre il Pixel 10. Google sta dimostrando che la modernizzazione incrementale è praticabile anche in contesti con infrastrutture software consolidate e vincoli stringenti. Un approccio che altri produttori di dispositivi mobili, e più in generale, chi lavora su sistemi embedded e firmware, potrebbe replicare senza dover affrontare riscritture totali.

Nel tempo, se questa strategia si dimostrerà efficace, è ragionevole aspettarsi un’espansione progressiva di Rust ad altri componenti di sistema. Non una rivoluzione immediata, ma una transizione graduale verso infrastrutture software più robuste e sicure per impostazione predefinita.