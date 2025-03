iPhone 16: quest'anno c'è una brutta sorpresa, ecco quale

Ogni anno, in occasione del lancio dei nuovi iPhone, Apple presenta una gamma di colori prestabilita. C’è sempre qualche novità molto interessante ma i più lungimiranti attendono i mesi seguenti per beccare qualche nuova tonalità. Purtroppo questa volta il pubblico resterà deluso: a quanto pare infatti non ci sarà nessuna nuova colorazione per gli iPhone 16. Apple, quando arriva la primavera, provvede sempre ad aggiornare il suo catalogo in tal senso, ma non sarà questo il caso.

Una strategia diversa per il 2025: Apple cambia spartito

In realtà non è la prima volta che succede una cosa del genere, in quanto già durante l’anno scorso Apple non propose nuove colorazioni per i suoi iPhone 15. La conferma arrivata quest’anno dunque potrebbe portare ad una linea ben definita per il futuro. Il colosso di Cupertino infatti si starebbe concentrando nella vendita della nuova gamma iPhone 16 e del nuovo dispositivo 16e, variante più economica presentata proprio qualche settimana fa.

Attualmente, iPhone 16 e 16 Plus sono disponibili in cinque colorazioni:

Blu oltremare ;

; Verde acqua ;

; Rosa ;

; Bianco ;

; Nero.

Molti utenti si aspettavano l’introduzione di nuove opzioni come il verde, il giallo o il viola, ma per ora non ci sono segnali di aggiornamenti. Inoltre, non è presente neanche la colorazione Product(RED), un classico delle generazioni precedenti.

Perché Apple ha cambiato strategia sui colori

Le ragioni dietro questa scelta potrebbero essere diverse:

Maggiore attenzione su iPhone 16e , che sarà disponibile solo in nero e bianco e si posizionerà come alternativa più accessibile rispetto ai modelli standard;

, che sarà disponibile solo in e si posizionerà come alternativa più accessibile rispetto ai modelli standard; Scarso impatto sulle vendite: è possibile che le nuove colorazioni di metà anno non abbiano mai realmente influenzato il mercato come sperato, spingendo Apple ad abbandonare questa iniziativa.

Al momento, quindi, chi sperava in una nuova variante cromatica per iPhone 16 dovrà probabilmente accontentarsi della gamma attuale, che comunque dispone di colorazioni molto interessanti.