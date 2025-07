Android aggiorna la schermata di blocco con una nuova scorciatoia

La schermata di blocco degli smartphone rappresenta oggi molto più di una semplice barriera tra il mondo esterno e i nostri dati personali. Stiamo infatti parlando del primo punto di contatto tra l’utente e il proprio dispositivo, una vetrina in cui funzionalità, sicurezza e innovazione si fondono per offrire un’esperienza sempre più fluida e intuitiva.

In quest’ottica, l’ecosistema Android si arricchisce di una nuova funzionalità pensata per tutti gli appassionati di musica e tecnologia: la scorciatoia Now Playing direttamente sulla lock screen.

Con il rilascio della prima versione pubblica di Android Canary, una build sperimentale rivolta a sviluppatori e utenti esperti, Google introduce un aggiornamento significativo per la serie Pixel 6 e successivi. Questa versione, ancora instabile, offre l’opportunità di sperimentare in anteprima la nuova scorciatoia musicale che consente il riconoscimento musicale in tempo reale senza dover sbloccare il dispositivo.

Now Playing direttamente sulla schermata di blocco: la grande novità Android

La presenza della scorciatoia Now Playing sulla schermata di blocco rappresenta una naturale evoluzione delle opzioni già introdotte con Android 14, che hanno ampliato le possibilità di interazione con il telefono anche a dispositivo bloccato. Finora, le scorciatoie accessibili dalla lock screen erano limitate a strumenti come Wallet, controlli domotici e fotocamera, ma ora la musica diventa protagonista grazie a questa soluzione pensata per chi desidera identificare rapidamente i brani in ascolto nell’ambiente circostante.

Con questa novità, il colosso di Mountain View prosegue il percorso di ottimizzazione delle funzioni legate al riconoscimento musicale. Basterà un semplice tocco sulla scorciatoia per avviare il riconoscimento della musica ambientale, senza necessità di sbloccare il telefono o avviare manualmente un’app dedicata.

Non si tratta solo di comodità, ma anche di una scelta che tiene conto delle esigenze di sicurezza. La schermata di blocco, infatti, rappresenta un punto delicato in termini di privacy: Google, consapevole di questo aspetto, limita attentamente quali applicazioni e scorciatoie possano essere rese disponibili senza sblocco. L’utente mantiene comunque la possibilità di decidere quali strumenti rendere accessibili dalla lock screen, garantendo così un equilibrio tra praticità e protezione dei dati personali.