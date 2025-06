Un crescente allarme per la protezione della privacy ha spinto Meta a introdurre un sistema di avvisi nella sua app di Intelligenza Artificiale.

Il file di tale intervento è quello di sensibilizzare gli utenti sui rischi della condivisione pubblica di informazioni personali. Dopo le rivelazioni di Business Insider riguardo utenti che pubblicavano inconsapevolmente dettagli sensibili, come problemi di salute o fiscali, Meta ha deciso di intervenire per tutelare i propri iscritti.

Il nuovo messaggio di avviso appare al momento della prima pubblicazione nel feed pubblico, informando chiaramente che i contenuti saranno visibili a tutti e potrebbero essere condivisi su altre piattaforme del gruppo Meta.

Privacy e feed pubblici: Meta interviene sulla sua app

Questa misura è stata implementata per contrastare il rischio che milioni di utenti possano esporre inconsapevolmente dati sensibili in un ambiente pubblico. Attualmente, il feed della piattaforma sembra limitarsi a immagini e video generati dall’AI, escludendo le conversazioni testuali condivise dagli utenti.

Rachel Tobac, esperta di sicurezza, ha criticato l’approccio iniziale di Meta, sottolineando come il design dell’app non rendesse sufficientemente chiara la natura pubblica delle interazioni. Anche Mozilla Foundation ha evidenziato la mancanza di segnali visivi familiari che indicassero la pubblicità dei contenuti, un aspetto cruciale per garantire una maggiore consapevolezza tra gli utenti.

Per affrontare i problemi derivanti dalla precedente mancanza di chiarezza, Meta ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di rendere privati tutti i post precedentemente pubblicati. Accedendo al menu “Dati e Privacy” e selezionando l’opzione “Rendi visibili solo a te tutti i prompt pubblici”, gli utenti possono facilmente proteggere i propri contenuti passati.

Nonostante questi miglioramenti, restano interrogativi sull’efficacia delle misure adottate nel ristabilire la fiducia degli utenti. L’implementazione di questi avvisi rappresenta un passo importante, ma Meta dovrà continuare a bilanciare innovazione tecnologica e protezione dei dati personali in un contesto sempre più esigente e regolamentato.