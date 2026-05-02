Carte di credito vulnerabili ad attacchi brute force: ecco perché

Le carte di pagamento moderne si basano su numerazioni standardizzate e sistemi di verifica progettati per ridurre errori e frodi. Eppure alcune scelte progettuali storiche, combinate con comportamenti non uniformi tra i circuiti di pagamento, aprono spazi inattesi a tecniche di attacco automatizzato.

Il problema non nasce da una singola vulnerabilità software, ma da una combinazione di fattori: codici di sicurezza troppo corti, assenza di coordinamento tra tentativi falliti su piattaforme diverse e frammentazione dei controlli tra gateway differenti. È in questo scenario che si inseriscono gli attacchi di tipo brute force distribuito, capaci di ricostruire progressivamente i dati di una carta valida senza mai superare i limiti imposti da un singolo sistema.

Come funziona la superficie di attacco

Una carta di credito include tre elementi principali: numero PAN, data di scadenza e codice CVV.

Il numero segue lo standard ISO/IEC 7812 e incorpora un checksum basato sull’algoritmo di Luhn, che riduce drasticamente lo spazio di ricerca valido. Il CVV è composto da sole tre cifre, il che significa appena 1000 combinazioni possibili. La data di scadenza segue intervalli plausibili e prevedibili. Il PAN può essere ricostruito parzialmente conoscendo il circuito e l’istituto emittente.

Il risultato è che l’attaccante non deve esplorare uno spazio casuale: le variabili da indovinare sono poche e strutturate, il che rende praticabile un’esplorazione sistematica su larga scala.

La debolezza dei controlli locali

I sistemi antifrode impongono limiti sui tentativi falliti, ma li applicano a livello di singolo esercente o gateway. Non esiste un meccanismo universale che sincronizzi i tentativi tra piattaforme diverse. Un attacco distribuito può quindi inviare richieste a centinaia di siti differenti, ognuno dei quali vede solo pochi tentativi isolati: nessuno rileva nulla, ma il sistema nel suo complesso viene esplorato in modo sistematico.

A questo si aggiunge la validazione differenziale: alcuni siti verificano solo il numero della carta, altri includono la data di scadenza, altri ancora controllano il CVV. Questa eterogeneità permette di ricostruire i dati passo dopo passo, usando le risposte parziali per restringere progressivamente lo spazio di ricerca. Bot e script orchestrano il processo in parallelo su larga scala, distribuendo pochi tentativi su molti servizi invece di concentrarli su un singolo endpoint.

Contromisure e limiti strutturali

Le soluzioni più efficaci richiedono coordinamento tra più attori. Limiti globali sui tentativi condivisi tra gateway e circuiti di pagamento rappresentano la risposta più diretta al problema.

Tecnologie come 3D Secure aggiungono un livello di autenticazione che rende inutilizzabili i dati ottenuti tramite brute force. La tokenizzazione sostituisce i numeri reali con identificativi temporanei, riducendo l’esposizione in caso di compromissione parziale. Sul piano implementativo, ogni transazione dovrebbe verificare simultaneamente PAN, scadenza e CVV, evitando risposte parziali che possano fornire indicazioni utili a un attaccante.