WhatsApp: arrivano nuovi bot AI, ecco cosa sono e come funzioneranno

Il lavoro di WhatsApp non finisce mai e infatti gli ingegneri ne pensano sempre una più del diavolo. A quanto pare l’applicazione di messaggistica istantanea sta per introdurre dei bot basati sull’AI. Questi, stando a quanto trapelato in queste ore, saranno progettati appositamente per rendere le conversazioni più personalizzate ma soprattutto coinvolgenti. Al momento il tutto è in fase di test all’interno della versione beta per gli utenti Android, più precisamente la numero 2.25.1.24.

Bot con stili e funzioni diverse

I nuovi bot non saranno semplici assistenti virtuali, ma offriranno personalità distinte e tematiche specifiche, rendendo l’interazione più variegata e coinvolgente. Tra le possibilità ipotizzate:

Personaggi ispirati agli anime , pensati per conversazioni leggere e divertenti;

, pensati per conversazioni leggere e divertenti; Consulenti virtuali per dispensare consigli su vari argomenti, come benessere o tecnologia;

per dispensare consigli su vari argomenti, come benessere o tecnologia; Esperti di cultura pop, in grado di aggiornare gli utenti sulle ultime tendenze e curiosità.

Questa diversificazione mira a personalizzare l’esperienza utente, combinando intrattenimento e utilità pratica.

Come cambierà l’interfaccia di WhatsApp?

Per fare spazio a questa nuova funzione, WhatsApp modificherà la barra di navigazione inferiore, rimuovendo la sezione Community. Le opzioni di gestione delle community saranno comunque accessibili direttamente dalla scheda Chat, un cambiamento volto a semplificare l’interfaccia.

Questa novità si aggiunge ad altre recenti migliorie individuate nelle versioni beta, tra cui:

Creazione di gruppi semplificata tramite un pulsante dedicato;

semplificata tramite un pulsante dedicato; Miglioramenti alle anteprime dei link , con l’aggiunta delle favicon dei siti web;

, con l’aggiunta delle favicon dei siti web; Sondaggi più dinamici, con la possibilità di aggiungere immagini alle opzioni di voto.

Disponibilità e come provare i nuovi bot AI

Al momento, i bot AI di WhatsApp non sono disponibili pubblicamente, ma il loro sviluppo sembra ormai a buon punto. Gli utenti interessati a testare in anteprima questa e altre funzionalità possono iscriversi al programma betatramite il Google Play Store.

Per chi preferisce attendere la versione stabile, è probabile che l’aggiornamento venga distribuito nei prossimi mesi, anche se non ci sono ancora date ufficiali. La funzione potrebbe rappresentare un passo importante per rendere WhatsApp non solo un’app di messaggistica, ma anche una piattaforma di interazione più avanzata e personalizzata.