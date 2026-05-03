Come accedere a Dreamina AI in Italia in sicurezza

Dreamina AI è un generatore di immagini e video presente all’interno della piattaforma CapCut che sta riscuotendo un notevole successo tra gli utenti di tutto il mondo. Come gli altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale, funzionalità, limiti e accesso possono variare a seconda del Paese da cui ci si connette, rendendo l’esperienza d’uso tra virgolette ballerina.

Ad esempio, in nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Giappone, Corea del Sud e Singapore l’accesso a Dreamina AI presenta meno restrizioni rispetto ai Paesi dell’Unione europea (Italia inclusa), dove invece i crediti a disposizione si esauriscono più velocemente e un numero più alto di funzioni sono etichettate come indisponibili o in arrivo.

Ecco perché per accedere a Dreamina AI in sicurezza e mantenere l’accesso al tool senza restrizioni gli utenti hanno bisogno di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di modificare la propria posizione virtuale facendo credere al provider di rete di essere connessi da un Paese diverso rispetto a quello in cui si risiede.

Le VPN non sono però tutte uguali. L’utilizzo di una VPN gratuita non rappresenta una buona idea, dal momento che nove volte su dieci offre una larghezza di banda limitata, una velocità di connessione più bassa e un numero ridotto di server, oltre al fatto che possono rappresentare un rischio per la propria sicurezza.

L’ideale sarebbe invece affidarsi a una VPN a pagamento che supporti il protocollo WireGuard, ritenuto dagli addetti ai lavori come il più veloce, nonché funzionalità extra di sicurezza. Quello appena tracciato è un identikit che conduce a NordVPN, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato: nell’ambito della nuova promozione in corso i piani di due anni sono in sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.