NordVPN, ecco l'offerta della primavera: sconti fino al 76%

Tra le soluzioni più interessanti per chi vuole attivare una VPN in questo periodo c’è NordVPN, che propone una promozione valida fino alla fine del mese di aprile. Con questa offerta si può avere il servizio con un costo mensile scontato fino al 76% e prezzo di partenza di 2,99 euro, scegliendo il piano da 24 mesi.
Inclusa c’è anche una finestra di 30 giorni di garanzia di rimborso. Detto questo, vediamo nel dettaglio le funzionalità di NordVPN.
Perché NordVPN è considerata il meglio nel settore
NordVPN offre una serie di strumenti per migliorare la sicurezza e la libertà di navigazione online. Il traffico dati viene protetto tramite crittografia di livello militare: un aspetto fondamentale per proteggere la propria privacy quando si utilizzano reti pubbliche o non protette.
Il servizio adotta inoltre una politica no log molto rigorosa, che prevede l’assenza di registrazione delle attività degli utenti. Questo approccio è stato verificato più volte da audit indipendenti, che ne hanno certificato il funzionamento.
Con un singolo account è possibile collegare fino a dieci dispositivi contemporaneamente, senza limiti di traffico o banda. A questo, NordVPN aggiunge l’accesso a una rete estesa di migliaia di server distribuiti in diversi Paesi, che permette di modificare la propria posizione virtuale e navigare superando eventuali restrizioni geografiche.
Per ottenere lo sconto del momento basta andare sul sito di NordVPN.