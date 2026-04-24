NordVPN, ecco l'offerta della primavera: sconti fino al 76%

Ora puoi ottenere NordVPN, una delle migliori VPN online, con uno sconto del 76% e prezzo a partire da 2,99€ al mese.
Edoardo Damato
Pubblicato il 24 apr 2026
NordVPN, ecco l'offerta della primavera: sconti fino al 76%

Tra le soluzioni più interessanti per chi vuole attivare una VPN in questo periodo c’è NordVPN, che propone una promozione valida fino alla fine del mese di aprile. Con questa offerta si può avere il servizio con un costo mensile scontato fino al 76% e prezzo di partenza di 2,99 euro, scegliendo il piano da 24 mesi.

Inclusa c’è anche una finestra di 30 giorni di garanzia di rimborso. Detto questo, vediamo nel dettaglio le funzionalità di NordVPN.

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Perché NordVPN è considerata il meglio nel settore

NordVPN offre una serie di strumenti per migliorare la sicurezza e la libertà di navigazione online. Il traffico dati viene protetto tramite crittografia di livello militare: un aspetto fondamentale per proteggere la propria privacy quando si utilizzano reti pubbliche o non protette.

Il servizio adotta inoltre una politica no log molto rigorosa, che prevede l’assenza di registrazione delle attività degli utenti. Questo approccio è stato verificato più volte da audit indipendenti, che ne hanno certificato il funzionamento.

Con un singolo account è possibile collegare fino a dieci dispositivi contemporaneamente, senza limiti di traffico o banda. A questo, NordVPN aggiunge l’accesso a una rete estesa di migliaia di server distribuiti in diversi Paesi, che permette di modificare la propria posizione virtuale e navigare superando eventuali restrizioni geografiche.

Per ottenere lo sconto del momento basta andare sul sito di NordVPN.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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