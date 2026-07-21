Surfshark VPN: i prezzi dei piani di 2 anni partono da 2,29 euro al mese

Il servizio di rete privata virtuale Surfshark VPN è in sconto fino all'86% rispetto al prezzo di listino attuale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 lug 2026
Surfshark VPN: i prezzi dei piani di 2 anni partono da 2,29 euro al mese
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Per chi è interessato alla sottoscrizione di una nuova VPN segnaliamo la recente offerta di Surfshark, grazie alla quale i piani di due anni sono disponibili a partire da 2,29 euro al mese beneficiando di un maxi sconto dell’86%. La promozione in corso include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo.

È uno dei servizi di rete privata virtuale di riferimento in Italia e all’estero, di conseguenza può tornare utile a quanti vogliono maggiore anonimato mentre navigano sul web o una protezione aggiuntiva quando si collegano alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel. Anche per questo motivo, dunque, è un acquisto molto gettonato prima di una vacanza.

Pagina offerta Surfshark VPN

I prezzi scontati di Surfshark VPN

Di seguito vi mostriamo i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN:

  • Surfshark Starter: 2,29 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 61,83 euro per i primi 27 mesi)
  • Surfshark One: 2,79 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 75,33 euro per i primi 27 mesi)
  • Surfshark One+: 4,49 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi)

Ogni piano gode inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, di conseguenza è possibile ottenere un rimborso completo di quanto speso nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Pagina offerta Surfshark VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

VPN e copyright, la Corte UE chiarisce di chi è la responsabilità
Internet

VPN e copyright, la Corte UE chiarisce di chi è la responsabilità
Come vedere la finale tra Spagna e Argentina in diretta streaming dall'estero
Offerte

Come vedere la finale tra Spagna e Argentina in diretta streaming dall'estero
VPN Surfshark, il piano Starter è in offerta a uno dei prezzi più bassi del 2026
Offerte

VPN Surfshark, il piano Starter è in offerta a uno dei prezzi più bassi del 2026
Mondiali di calcio, Spagna-Argentina: come vederla in streaming dall'estero
Offerte

Mondiali di calcio, Spagna-Argentina: come vederla in streaming dall'estero
Link copiato negli appunti