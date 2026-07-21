Surfshark VPN: i prezzi dei piani di 2 anni partono da 2,29 euro al mese

Per chi è interessato alla sottoscrizione di una nuova VPN segnaliamo la recente offerta di Surfshark, grazie alla quale i piani di due anni sono disponibili a partire da 2,29 euro al mese beneficiando di un maxi sconto dell’86%. La promozione in corso include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo.

È uno dei servizi di rete privata virtuale di riferimento in Italia e all’estero, di conseguenza può tornare utile a quanti vogliono maggiore anonimato mentre navigano sul web o una protezione aggiuntiva quando si collegano alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel. Anche per questo motivo, dunque, è un acquisto molto gettonato prima di una vacanza.

I prezzi scontati di Surfshark VPN

Di seguito vi mostriamo i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN:

Surfshark Starter: 2,29 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 61,83 euro per i primi 27 mesi)

al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 61,83 euro per i primi 27 mesi) Surfshark One: 2,79 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 75,33 euro per i primi 27 mesi)

al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 75,33 euro per i primi 27 mesi) Surfshark One+: 4,49 euro al mese per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi)

Ogni piano gode inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, di conseguenza è possibile ottenere un rimborso completo di quanto speso nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.