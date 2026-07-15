NordVPN è in offerta, 3 motivi per cui è la VPN da scegliere oggi

Con l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un ottimo prezzo: ecco 3 motivi per cui è la VPN da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 15 lug 2026
NordVPN è in offerta, 3 motivi per cui è la VPN da scegliere oggi
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Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere NordVPN, protagonista di un’offerta da cogliere al volo. Il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO) ora costa 3,37 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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Andiamo ad analizzare i motivi che rendono NordVPN la VPN giusta da scegliere oggi, con un rapporto qualità/prezzo al top.

La migliore VPN da scegliere oggi

Ci sono almeno 3 motivi per cui scegliere NordVPN è la soluzione giusta:

  • il servizio garantisce una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata, e prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso 
  • a disposizione degli utenti, NordVPN propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e censure online durante la navigazione
  • l’uso della VPN è multi-dispositivo e multi-utente: gli utenti possono accedere a NordVPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account utilizzando le app messe a disposizione da NordVPN; la connessione avviene senza limiti di banda e di traffico dati

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese per il piano di 28 mesi (con il codice BLAZE4MO). Si tratta di un motivo in più per scegliere oggi NordVPN, servizio ormai di riferimento del settore delle VPN. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il box qui di sotto, seguendo una breve procedura online per l’attivazione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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