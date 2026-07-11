Come vedere Argentina-Svizzera in streaming dall'estero

Nella notte italiana tra sabato e domenica si giocherà Argentina-Svizzera, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. L’incontro avrà inizio quando qui in Italia saranno le ore 3:00 e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su DAZN.

Per chi si trova all’estero c’è però il problema del blocco geografico, imposto in automatico dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming sia liberi (come quelli di RaiPlay) che a pagamento (vedi DAZN). La conseguenza diretta di ciò è il blocco della visione seguito dal messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

La soluzione al blocco geografico

Per vedere Argentina-Svizzera in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di superare le restrizioni geografiche simulando la connessione dal proprio Paese in cui si risiede. Nel caso specifico, dopo l’attivazione è sufficiente collegarsi a un server VPN posizionato in Italia.

Una delle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media e di tutta una serie di funzionalità extra pensate per aumentare la sicurezza online. Elementi questi, velocità e sicurezza, determinanti nella scelta di tale servizio.

Un ulteriore incentivo arriva dall’offerta in corso. I piani di due anni sono infatti in promozione a partire da 3,49 euro al mese, con in più tre mesi extra aggiuntivi in regalo. Qualora poi il servizio non soddisfi le aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro trenta giorni dalla data di acquisto.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento con il quarto di finale della Coppa del mondo tra Argentina e Svizzera. Il fischio d’inizio è fissato per le 3 di notte ora italiana tra sabato 11 e domenica 12 luglio, con diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e DAZN.