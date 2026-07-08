NordVPN in offerta con il piano di 28 mesi è la scelta migliore per una nuova VPN a luglio 2026

La migliore VPN da attivare a luglio 2026 non può che essere NordVPN, servizio che, da tempo, rappresenta un punto di riferimento assoluto del settore.

La nuova promozione rappresenta l’occasione giusta per accedere alla VPN con un prezzo bloccato per un lungo periodo di tempo. Scegliendo il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra), la VPN ha ora un costo di 3,49 euro al mese.

Da segnalare che la promo prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

La migliore VPN da attivare a luglio 2026

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

la protezione della crittografia per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una connessione non privata

per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una connessione non privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online

che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online l’accesso alla rete da un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

L’offerta in corso permette di attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Questa promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso, per tutti i nuovi utenti che scelgono di attivare oggi il servizio.

Si tratta della migliore soluzione per una nuova VPN da attivare a luglio 2026 e utilizzare per il prossimo futuro, con una spesa contenuta ma anche con un servizio illimitato e ricco di funzionalità. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.