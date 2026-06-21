VPN per vedere le partite dei Mondiali all'estero: NordVPN è in offerta

La Coppa del Mondo in corso di svolgimenti tra USA, Canada e Messico sta entrando nel vivo, ma sono ancora diverse le persone che vi devono rinunciare perché in vacanza, dove le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali rendono la visione dei contenuti streaming semplicemente impossibile.

La soluzione per vedere le partite dei Mondiali all’estero evitando il blocco geografico è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni quando ci si trova all’estero simulando una connessione proprio dall’Italia. Una delle migliori è NordVPN, ora in offerta a partire da 3,49 euro al mese con tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere le partite dei Mondiali all’estero con una VPN

Il primo passaggio da completare è la sottoscrizione di un servizio VPN, dopodiché bisogna scaricare l’app, preferibilmente sul dispositivo dove si intendono seguire le partite del Mondiale. Fatto questo, accedere con le credenziali utilizzate al momento delle registrazione dell’account, quindi selezionare uno dei server VPN presenti in Italia così da far credere al provider di rete di essere connessi dal proprio Paese di residenza e annullare il blocco geografico. Quando la connessione VPN sarà infine attiva, ci si potrà collegare al servizio streaming di riferimento, sia esso RaiPlay o DAZN, per godersi senza blocchi la partita in programma.

A proposito di streaming, NordVPN è una VPN di primo livello perché offre una connessione più veloce rispetto alla media, consentendo così un’esperienza di visione di gran lunga superiore rispetto agli altri servizi concorrenti disponibili.

La promozione che interessa i piani di due anni di NordVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. Vi confermiamo, infine, che nel caso il servizio non dovesse essere di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro trenta giorni dalla data di acquisto.