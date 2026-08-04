Con NordVPN VPN e 3 Giga di dati eSIM gratuiti a meno di 4 euro

Ecco tutti i dettagli della nuova promozione estiva di NordVPN che unisce i vantaggi del servizio di rete privata virtuale con la eSIM di Saily.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 ago 2026
Con NordVPN VPN e 3 Giga di dati eSIM gratuiti a meno di 4 euro
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Nell’ambito della nuova promozione estiva, NordVPN sta proponendo fino al 73% di sconto sui piani della durata di due anni più Giga gratuiti del servizio eSIM Saily, unendo così i vantaggi del servizio di rete privata virtuale con i dati eSIM per un viaggio all’estero.

La promo in corso prevede quanto segue:

  • 3 Giga gratuiti eSIM Saily se si opta per il piano Base di NordVPN
  • 5 Giga gratuiti eSIM Saily se si opta per il piano Completo di NordVPN
  • 10 Giga gratuiti eSIM Saily se si opta per il piano Ultimate Max di NordVPN
Pagina offerta NordVPN

nordvpn promo estiva

In seguito alla sottoscrizione del piano desiderato, entro massimo 48 ore dalla data di acquisto, si riceverà un messaggio di posta elettronica contenente il codice Saily univoco. Ottenuto il codice, ci si dovrà collegare al sito web ufficiale saily.com oppure aprire l’app Saily, selezionare la propria destinazione di viaggio e scegliere il piano eSIM corrispondente al valore del codice.

A questo proposito, NordVPN e Saily chiariscono che il codice funzionerà solo se la scelta riguarderà un piano dello stesso identico valore dell’omaggio ricevuto via e-mail. I codici con cui riscattare dati gratuiti dei piani eSIM Saily sono validi fino al 31 dicembre 2026, mentre la promo estiva di NordVPN proseguirà fino al prossimo 9 settembre.

Chiudiamo con i prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN:

  • 3,89 euro al mese per i primi 24 mesi per il piano Base (66% di sconto)
  • 4,89 euro al mese per i primi 24 mesi per il piano Completo (73% di sconto)
  • 8,89 euro al mese per i primi 24 mesi per il piano Ultimate Max (68% di sconto)

Infine, ricordiamo che ciascun piano del servizio di rete privata virtuale gode di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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