VPN per l'Italia durante una vacanza all'estero con ExpressVPN a meno di 3€

Una connessione VPN per l’Italia veloce e stabile quando si è in vacanza all’estero può rivelarsi di grande utilità se durante il soggiorno fuori dal Bel Paese vi sono dei programmi o degli eventi sportivi di proprio interesse, come possono essere le amichevoli estive, la trasmissione più vista dell’estate e quant’altro.

A tal proposito segnaliamo che ExpressVPN è disponibile in offerta a 2,99 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi di servizio extra in regalo. La sottoscrizione al servizio è valida per due anni, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di attivazione del prodotto online.

La VPN è il servizio di rete privata virtuale tra i più gettonati al mondo tra i viaggiatori, dal momento che permette loro non solo di superare il blocco geografico che impedisce loro la visione dei propri contenuti preferiti, ma permette anche di connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi pubblica in modo sicuro.

Quest’ultimo è un tema rilevante dal momento che sono ancora in tanti a connettersi al Wi-Fi non protetto di aeroporti e hotel senza l’adeguata protezione. In tal senso ExpressVPN rappresenta una certezza granitica dall’alto non solo della sua affidabilità ma anche della velocità di connessione.

Un altro motivo in più per attivare il servizio è la possibilità di partecipare all’estrazione che mette in palio complessivamente 30 iPhone 17 Pro. La promozione scadrà a breve, quindi se siete interessati al modello Pro dei nuovi iPhone il consiglio è di iscriversi in tempi rapidi.

Infine, ecco una breve panoramica dei prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN:

Base: 2,99 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra di servizio in regalo (73% di sconto)

Avanzato: 3,99 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra in regalo (68% di sconto)

Express Pro: 6,49 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra in regalo (62% di isconto)