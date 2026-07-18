Come vedere la finale tra Spagna e Argentina in diretta streaming dall'estero

Questa domenica a New York andrà in scena la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina. La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 21 in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su DAZN: la televisione di Stato proporrà la telecronaca di Alberto Rimedio, affiancato dall’ex calciatore Lele Adani, mentre la piattaforma DAZN si affiderà alla voce di Pierluigi Pardo e al commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per chi invece in questo momento si trova in vacanza all’estero deve necessariamente fare affidamento su una VPN, dal momento che la visione sia su RaiPlay che su DAZN risulta bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali.

Probabilmente avete già provato ad accedere ad uno dei due servizi streaming appena citati, salvo imbattervi nel messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese”. È il classico messaggio che si riceve quando si tenta di guardare un film, una serie o un evento sportivo quando ci si trova fuori dall’Italia.

Quindi no, non è un virus, ma una conseguenza diretta del blocco geografico. La buona notizia è che si può risolvere attivando un servizio di rete privata virtuale chiamato VPN. Quest’ultimo consente di nascondere il proprio indirizzo IP e, soprattutto, di simulare una connessione da un altro Paese.

Nel caso specifico, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia per far credere al provider di rete di essere collegati a Internet dal proprio Paese.

E il servizio di rete privata virtuale di riferimento per lo streaming rimane NordVPN, grazie a una velocità di connessione nettamente superiore rispetto alle altre VPN concorrenti. Al momento i piani di NordVPN sono in offerta a 3,49 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.