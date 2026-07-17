VPN Surfshark, il piano Starter è in offerta a uno dei prezzi più bassi del 2026

I piani della durata di due anni di Surfshark, punto di riferimento nel settore VPN, sono in sconto fino all’86%. Grazie alla nuova promozione in corso, il piano Starter è in offerta a uno dei prezzi più bassi di tutto il 2026, vale a dire 2,29 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo.
Una velocità superiore alla media delle altre VPN concorrenti e tutta una serie di funzionalità extra che rendono il servizio più affidabile, rendono Surfshark una delle VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato. L’offerta in corso, lo ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato, non sappiamo quando i prezzi torneranno in linea con quelli del resto dell’anno.
I nuovi prezzi scontati della VPN di Surfshark
- Surfshark Starter (piano base) in offerta a 2,29 euro al mese per i primi 24 mesi per effetto dell’86% di sconto, per un importo complessivo di 61,83 euro nei primi 27 mesi (sono inclusi tre mesi extra di servizio in regalo)
- Surfshark One (piano intermedio) in offerta a 2,79 euro al mese per i primi 24 mesi per effetto dell’85% di sconto, per un importo complessivo di 75,33 euro nei primi 27 mesi (sono inclusi tre mesi extra di servizio in regalo)
- Surfshark One+ (piano avanzato) in offerta a 4,49 euro al mese per i primi 24 mesi per effetto del 79% di sconto, per un importo complessivo di 121,23 euro nei primi 27 mesi (sono inclusi tre mesi extra di servizio in regalo)
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