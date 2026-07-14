VPN svizzera a 1 euro al mese con la nuova offerta di PrivadoVPN

PrivadoVPN, fornitore VPN con sede a Zugo, in Svizzera, offre una VPN di qualità a 1,11 euro al mese per due anni, con la possibilità di riscattare anche tre mesi extra di servizio in regalo, per un’offerta complessiva dunque della durata di 27 mesi. Tra le altre cose, se la VPN non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La VPN di PrivadoVPN vanta diverse caratteristiche peculiari, tra cui la crittografia Wireguard, punto di riferimento nel settore, la protezione dei dati personali secondo le leggi sulla privacy del Paese elvetico (tra le più severe al mondo), e infine la piena compatibilità con tutti i vostri dispositivi (Apple, Android, Smart TV, PC Windows e Apple TV).

I vantaggi di una VPN quando si è in vacanza

Iniziamo dal vantaggio più pratico, vale a dire il superamento del blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming su qualsiasi tipo di piattaforma, sia gratuita che a pagamento. Con l’utilizzo di una VPN tutto questo non accade, dal momento che connettendosi a un server VPN posizionato in Italia si simula in tutto e per tutto una connessione dal proprio Paese, facendo così venire meno le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di server nazionali.

L’altro vantaggio ancora più significativo è dato dalla libertà di connettersi a una rete Wi-Fi pubblica in totale sicurezza. Ricordiamo infatti che questo tipo di reti, che si incontrano nella maggior parte dei casi negli hotel e negli aeroporti, ma anche nei ristoranti, offre una connessione non protetta, di conseguenza i propri dati sono in pericolo. La soluzione, anche in questo caso, è l’utilizzo di un servizio di rete privata virtuale che va a mascherare il proprio indirizzo IP rendendo più sicura la connessione.