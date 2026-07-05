Vacanze sicure: proteggi i tuoi dati con NordVPN in sconto dedl 75%

Aeroporto, hotel, il bar sotto casa delle vacanze: ovunque tu vada, la prima cosa che cerchi è la password del Wi-Fi gratuito. È comodo, certo, ma quella rete aperta a cui si connettono decine di sconosciuti è anche il posto peggiore per controllare il saldo del conto o fare un acquisto online. La soluzione per viaggiare senza pensieri di questo tipo si chiama NordVPN.

L’offerta di stagione: 75% di sconto e 3 mesi in regalo

È il periodo giusto per pensarci, prima di partire: NordVPN propone uno sconto del 75% sul piano di punta, con 3 mesi extra in regalo, portando il costo mensile da 11,59 a circa 3,49 dollari. Una spesa minima per viaggiare con la connessione protetta, con in più la garanzia di rimborso di 30 giorni per provarla senza rischi. Ogni volta che apri l’app della banca dall’aeroporto o paghi qualcosa dal Wi-Fi dell’hotel, i tuoi dati viaggiano su una rete che non conosci e non controlli. NordVPN crea un collegamento cifrato tra il tuo dispositivo e internet, rendendo illeggibili le informazioni anche se qualcuno stesse origliando sulla stessa rete. La procedura per attivarla è immediata:

Scarichi l’app sul tuo dispositivo.

Ti connetti a un server, in Italia o altrove.

Attivi la connessione protetta.

Usi app bancarie, email e acquisti online come faresti da casa, ma al sicuro.

Con server disponibili in 224 location nel mondo, NordVPN non serve solo a proteggerti: ti permette anche di collegarti come se ti trovassi in un altro Paese. Utile se devi accedere a strumenti di lavoro pensati per una sede specifica, o se semplicemente vuoi continuare a usare i tuoi servizi abituali mentre sei fuori. Che tu stia controllando la posta prima di stenderti in spiaggia o rispondendo a un cliente dal balcone dell’hotel, la connessione resta protetta in ogni momento, senza dover pensare a chi potrebbe essere collegato alla stessa rete.