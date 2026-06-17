NordVPN in offerta: 75% di sconto sul piano Completo e 3 mesi extra gratis

Gli utenti che hanno bisogno di una nuova VPN possono prendere in considerazione l’ultima offerta di NordVPN, punto di riferimento del settore, che propone il 75% di sconto sul piano Completo e 3 mesi aggiuntivi in regalo. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere il piano in questione al prezzo scontato di 4,49 euro al mesee ottenere tutta una serie di servizi extra come il monitoraggio di e-mail e carte di credito, la protezione dalle truffe telefoniche, il blocco di pubblicità e tracker, un password manager affidabile, la protezione anti-malware e uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB.

I piani di 2 anni di NordVPN in offerta

Oltre al piano Completo, partecipano alla promozione di NordVPN anche gli altri due piani, vale a dire il Base (quello più economico) e Ultimate Max (quello più completo). Di seguito trovate tutti i prezzi:

Base: 3,49 euro al mese per i primi 2 anni e 3 mesi extra in regalo , per un importo totale di 94,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 139,08 euro l’anno (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, per un importo totale di 94,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 139,08 euro l’anno (69% di sconto rispetto al prezzo di listino) Completo: 4,49 euro al mese per i primi 2 anni e 3 mesi extra in regalo , per un importo totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 219,48 euro l’anno (75% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, per un importo totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 219,48 euro l’anno (75% di sconto rispetto al prezzo di listino) Ultimate Max: 8,49 euro al mese per i primi 2 anni e 3 mesi extra in regalo, per un importo totale di 229,23 euro l’anno per i primi 27 mesi con rinnovo a 338,28 euro l’anno (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Prima del rinnovo, gli utenti hanno la facoltà di disdire tramite il loro account personale. Inoltre, se il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.