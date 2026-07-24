L'offerta estiva di ExpressVPN consente di partecipare alla lotteria per iPhone 17 Pro

La sottoscrizione a un piano qualsiasi dà diritto a dieci partecipazioni alla lotteria per vincere un iPhone 17 Pro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 lug 2026
L'offerta estiva di ExpressVPN consente di partecipare alla lotteria per iPhone 17 Pro
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Unire l’utile al dilettevole. Possiamo sintetizzare così la nuova offerta estiva di ExpressVPN, uno dei principali fornitori di VPN a livello mondiale, che ai nuovi iscritti propone di partecipare alla lotteria per vincere iPhone 17 Pro. In palio ci sono 30 nuovi modelli.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’ampia diversificazione dei server, sparsi in più di 100 Paesi in tutto il mondo, l’utilizzo della migliore crittografia del settore per proteggere i dati degli utenti, la tecnologia TrustedServer a garanzia che nessun dato venga salvato su un hard disk, una velocità di connessione tra le più alte in assoluto, la compatibilità multi-piattaforma e l’assistenza in live chat disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche in italiano.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta

I prezzi dei piani di due anni di Express nell’ambito della nuova offerta

A seguire riportiamo i prezzi dei piani della durata di due anni che beneficiano di uno sconto fino al 73%.

  • Base: il piano più economico è in offerta a 2,99 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo più dieci partecipazioni alla lotteria pe l’iPhone 17 Pro (73% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Avanzato: il piano intermedio di ExpressVPN è in promozione a 3,99 euro al mese per due anni, più quattro mesi aggiuntivi in regalo, per un importo complessivo di 111,72 euro per i primi 28 mesi, più dieci partecipazioni alla lotteria per l’iPhone 17 Pro (68% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Express Pro: il piano completo è in offerta a 6,49 euro al mese per 24 mesi, a cui si sommano quattro mesi aggiuntivi gratuiti e dieci partecipazioni alla lotteria per l’iPhone 17 Pro (62% di sconto rispetto al prezzo di listino)

ExpressVPN garantisce infine su tutti i piani una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta ExpressVPN

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