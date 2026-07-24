L'offerta estiva di ExpressVPN consente di partecipare alla lotteria per iPhone 17 Pro

Unire l’utile al dilettevole. Possiamo sintetizzare così la nuova offerta estiva di ExpressVPN, uno dei principali fornitori di VPN a livello mondiale, che ai nuovi iscritti propone di partecipare alla lotteria per vincere iPhone 17 Pro. In palio ci sono 30 nuovi modelli.
Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’ampia diversificazione dei server, sparsi in più di 100 Paesi in tutto il mondo, l’utilizzo della migliore crittografia del settore per proteggere i dati degli utenti, la tecnologia TrustedServer a garanzia che nessun dato venga salvato su un hard disk, una velocità di connessione tra le più alte in assoluto, la compatibilità multi-piattaforma e l’assistenza in live chat disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche in italiano.
I prezzi dei piani di due anni di Express nell’ambito della nuova offerta
A seguire riportiamo i prezzi dei piani della durata di due anni che beneficiano di uno sconto fino al 73%.
- Base: il piano più economico è in offerta a 2,99 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo più dieci partecipazioni alla lotteria pe l’iPhone 17 Pro (73% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Avanzato: il piano intermedio di ExpressVPN è in promozione a 3,99 euro al mese per due anni, più quattro mesi aggiuntivi in regalo, per un importo complessivo di 111,72 euro per i primi 28 mesi, più dieci partecipazioni alla lotteria per l’iPhone 17 Pro (68% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Express Pro: il piano completo è in offerta a 6,49 euro al mese per 24 mesi, a cui si sommano quattro mesi aggiuntivi gratuiti e dieci partecipazioni alla lotteria per l’iPhone 17 Pro (62% di sconto rispetto al prezzo di listino)
ExpressVPN garantisce infine su tutti i piani una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.